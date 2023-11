El 46% de las empresas realizará un evento de fin de año

En el cierre de un año marcado por grandes desafíos, las empresas ya están evaluando cómo agasajar a sus empleados para expresarles su reconocimiento. Este período es una oportunidad para reflexionar sobre los logros y desafíos como así también para fortalecer los vínculos entre los equipos.

Según el relevamiento realizado por Mercer, consultora global de recursos humanos, el 46% de las empresas ya definió realizar un evento de cierre de fin de año y un 39% lo está evaluando, mientras que un 15% de las organizaciones no lo está previendo.

Después de un período de eventos virtuales por la pandemia, muchas empresas están volviendo a elegir las fiestas de noche como parte de sus prácticas de fin de año. Según el relevamiento de Mercer, entre las empresas que ya definieron que realizarán un evento, el 59% planea organizar un evento de noche (fiesta en lugar de eventos, cena, etc.); el 21% prevé hacerlo por la tarde (coctel, after office, etc.) y un 19% lo hará de día (día de campo, actividades al aire libre, etc.), mientras que un 1% aún lo está evaluando.

“Este retorno a las tradicionales fiestas de noche refleja la importancia de fortalecer las relaciones interpersonales y celebrar los logros en un ambiente festivo y relajado”, destacó Ivana Thornton, directora de Career de Mercer.

En un gesto de gratitud hacia sus empleados, muchas empresas están planeando hacer regalos para mostrar su reconocimiento por el trabajo y la dedicación de sus equipos durante un año desafiante. Según este relevamiento de Mercer, el 82% regalará una caja navideña; el 32% un Voucher de compras / Gift cards; el 9% lo está evaluando y aún no lo tiene definido; el 8% brindará una caja de productos de la empresa; el 6% dará un bono de fin de año; el 3% realizará un sorteo de regalos; el 1% brindará un regalo a elección del colaborador.

Como parte de sus esfuerzos por fomentar un ambiente laboral equilibrado y reconociendo la importancia de la celebración en esta época del año, muchas empresas han decidido brindar a sus empleados días libres adicionales durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.

Según el relevamiento de Mercer, el 26% de las empresas dará días libres entre fiestas. De este porcentaje de empresas, el 46% dará 4 días; el 28% brindará 2 días; el 15% dará un día; el 5% otorgará 5 días, el 4% dará 6 días y el 1% dará 3 días. Planean dar libres en su mayoría los días 29 y 26 de diciembre.

“Estos días libres permiten a los colaboradores disfrutar de un descanso y les brindan la oportunidad de pasar más tiempo de calidad con sus seres queridos. Esta práctica por parte de los empleadores es valorada por los equipos, fortaleciendo aún más el sentido de pertenencia y gratitud en el lugar de trabajo”, comentó Thornton.

En el relevamiento participaron 443 empresas y fue realizado del 22 al 29 de setiembre de 2023.