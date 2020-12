Se realizó el 4° Social Media Day

El 3 de diciembre se llevó a cabo la 4° Edición del Social Media Day, con el eje “Proyectos Digitales y la Industria del Conocimiento”. Especialistas debatieron acerca de las transformaciones en la comunicación digital, uso de redes sociales y las nuevas estrategias de contenidos, digital commerce, publicidad, marketing y nuevos negocios.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Adriana Bustamante y Diego Piscitelli, organizadores del Social Media Day. Ellos expresaron cómo se reinventaron en este año de pandemia para trabajar de otra manera y compartir conocimiento de la mano de especialistas, sponsors y un gran equipo de trabajo a quienes le agradecieron su participación en esta última edición del año.

Ignacio Dufou, Sales Manager en Comscore Argentina, dio inicio a esta jornada de charlas con el tema “Social Selling”. Invitó a los participantes a entender el diferencial de este tipo de venta a través de redes sociales. Resaltó que las redes sociales son un medio y no un fin en sí mismas y brindó ocho consejos para proactivamente generar leads y concretar ventas.

De esta manera enumeró la importancia de:

Elegir las redes sociales más relevantes;

Seguir las cuentas correctas para descubrir tendencias;

Crear una lista de “dream clientes” y seguirlos;

Unirse a grupos de Facebook o Linkedin, por ejemplo y participar;

Conectar con potenciales clientes;

Contribuir a las conversaciones existentes sobre marca, producto, servicio;

Compartir contenido relevante;

Utilizar herramientas de medición social.

Luego, Silvina Scheiner, CEO de Cluster Communication Lab, compartió su exposición titulada “Perdimos el fogón, nos quedaron las historias: Creatividad y storytelling”. Y declaró que se trata de una nueva habilidad que “no les puede faltar, que el algoritmo no puede reemplazar”.

Describió la situación de pandemia y cómo la gente focaliza su atención en tres temas: tener un techo, tener que comer y estar sano, vivo. Cómo este escenario complica nuestras capacidades como miembros de las redes sociales que quieren generar buzz, engagement y el hecho de estar atosigados de mensajes. Subrayando cómo impacta el storytelling, la presencia de un mensaje auténtico, sencillo, concreto que propicie la fórmula exitosa que decide la “compra” conformada por la atención, emoción y recordación.

Siguiendo esta línea de establecer mensajes concretos en un contexto de infoxicación, Gustavo Buchbinder, CEO W-Hub -Presidente de Interact, Asociación de Agencias Digitales y Secretario del IAB, Interactive Advertising Bureau describió “5 ideas sencillas para repensar el marketing digital”. Afirmó que tenemos que “aprender que no hay que comunicar, por comunicar” y así estableció la primera idea que parte de la premisa “si vamos a hablar que lo que digamos sea mejor que el silencio”. Y que al momento de hablar “seamos originales” por ejemplo, con algún tipo de ruptura con el mundo anterior. En tercer lugar, se explayó sobre el hecho de que “medir” no quiere decir que entendamos lo que se mide al tiempo que sostuvo que “lo que no se mide no se mejora”. Además, destacó que lo que lo que funciona hoy no quiere decir que funcione siempre y en quinto lugar indicó que los “los mensajes son cada vez más multidireccionales y multitemporales”.

Por otro lado, Carlos Palotti, especialista en Políticas Tecnológicas se refirió a la economía del conocimiento bajo el título “El futuro es hoy: La Economía del Conocimiento está aquí” para hacer especial énfasis en que es imprescindible entender que la economía del conocimiento no es un sector de la economía sino algo transversal a todos los sectores que los hace más competitivos. La definió como una nueva forma de realizar negocios que crece en el mundo, en un mundo en el que cada vez hace más falta talento.

Y sintetizó “que las sociedades se van transformando con estas actividades y van evolucionando a modelos diferentes, superiores, donde no sólo nos convertimos en nativos digitales sino capaces de modificar la tecnología y pasar a ser generadores de la transformación”.

Federico Rey Lennon, Dr. en Comunicación y profesor universitario en UNLAM – UCA – UES21, presentó su ponencia sobre “Comunicación, redes y pandemia” donde reflexionó sobre los pros y contras que la digitalización de la comunicación y la información provocan en la sociedad. Haciendo referencia a la actualidad donde todo sucede en un entorno digital describió al homo digitalis en un entorno de incertidumbre, desconexión entre gobiernos, audiencias que perciben agendas distintas generando mayor confusión. Donde se establece una necesidad de orientación, seguridad,control, coherencia y credibilidad de las fuentes.

Haciendo foco en la experiencia del cliente, Cecilia Hugony, fundadora de RealCX y especialista en Experiencia de clientes, habló sobre “Las claves del Customer Experience en las redes sociales”. En este sentido fue categórica al señalar que “la experiencia, es lo que el cliente percibe cada vez que interactúa con la empresa. Esa percepción es algo mucho más emocional que racional, y se forma de la expectativa que tenían versus lo que finalmente sucedió”. A continuación, aseveró que el cliente está empoderado, tiene el poder del conocimiento y le va a exigir a las empresas que cumplan sus promesas. Motivo por el cual es necesario aprender a dialogar en las redes ya que el Customer Experiencia “no es algo blando, no es atención al cliente, no es usabilidad”.

El concepto de comunidad fue trabajado por Gustavo A. Papasergio, director de Estrategia Digital y cofundador de SciData Argentina, y su charla “Redes Sociales Versus Comunidades. La necesidad de un Social Media Brexit”. Con una mirada distinta Papasergio invita a entender en el contexto actual el rol negativo de las redes sociales para sobrevivir en el paradigma vigente en el que el usuario es el producto. En contrapartida, prefiere accionar para crear una comunidad propia, en nuestro espacio, con nuestras reglas. Para esto define a la comunidad como un espacio que se gana, posee sentido de pertenencia, donde se colabora y se trabaja en equipo con la organización. En línea con lo arriba argumentado es que sentencia que las redes sociales nunca van a ser comunidades e incita a usar las redes sociales a nuestro favor, como un medio y no un fin.

Sobre la transformación digital, Victoria Blazevic, Brand & Communications Manager en Tiendanube, presentó su disertación acerca de “El eCommerce y la transformación digital de los negocios”. Brindó datos interesantes sobre los rubros con mayores ventas para pensar en dónde estamos parados y el impacto del comportamiento del usuario con los siguientes porcentajes: Casa&Hogar crecimiento del 262%, Comida&Bebidas 240%, Indumentaria 237% y Salud&Belleza %117.Y detalló que el 30% de las ventas provienen de las redes sociales con un 88% en Instagram y 12% de Facebook. Y puntualizó en que “vender hoy no es solo una transacción, es contar una historia, generar una experiencia, lograr un gran unboxing, llevar el sello de calidad a todos los procesos”.

Roberto Utrera, responsable de Comunicación Digital en Agencia Córdoba Turismo, fue el orador que dio cierre al primer bloque con su ponencia “Digitalizar el turismo para reinventar la actividad post-pandemia”. Comunicó cómo el comportamiento del turista ha variado. Un turista que sueña, investiga, reserva, viaja y comparte. Y en estos distintos momentos conviven un mundo presencial y virtual con un turista cada vez más digitalizado. Un turismo aliado a la tecnología “para control de los riesgos de salud, infinitas oportunidades de búsqueda eficiente, acceder a más servicios, mayor personalización otorgando seguridad y tranquilidad”.

El desafío es explorar nuevas oportunidades y comenzar a pensar con el foco en un nuevo paradigma digital. Una industria turística con capacidad de resiliencia que focaliza su trabajo principalmente en: digitalizar completamente la oferta turística del destino, sistematizar procesos, medir y analizar resultados; desarrollar instancias que favorezcan la innovación y rediseñar la estructura y forma de trabajo.

Luego del break, Andrés Fiorotto y Sabrina Noemí Cabrera, de la Coordinación de Transformación Digital de Rio Uruguay Seguros, compartieron la charla sobre “Transformación Digital de una empresa”. Ambos establecieron la importancia de una “permanente reconstrucción del plan” que invita a replantearse todo el tiempo lo que uno tiene previsto para el cliente. Ser muy flexibles y abiertos poniendo al consumidor en el centro. Éste fue el caso del CRM que concentra la omnicanalidad en la métrica de la conversación con el cliente, el journey que tiene esa persona y lo que podemos generar a partir de lo que nos está pasando con el cliente. Básicamente se trataría de eliminar la tan conocida frase de que “El cliente llega con un problema. Que no se vaya con dos” a través de la calidad en la omnicanalidad y del diseño de una experiencia híbrida donde no se generen fricciones entre lo digital y lo presencial.

Milena Conti, de la Dirección de marcas en Wobra, se refirió al “Social PR: Construir marca desde las personas”. Este modelo se basa en hablar primero de las personas abonando a las marcas y así ganar la confianza de los usuarios. Como contrapartida indicó que el desafío de Social PR es posicionar a las personas como líderes de opinión. El concepto de Social Media Persona es la composición de un personaje, para ello se debe investigar, construir y aplicar para definir al Social Media Persona que está compuesto de un perfil ejecutivo y público objetivo.

Por último, indicó que los elementos esenciales para trabajar esta personificación son la consistencia, sinceridad o transparencia y nunca dejar de preguntarse ¿por qué? en el proceso de definición del Social Media Persona. Los objetivos de Social PR son el conocimiento de marca, liderazgo de opinión y generación de leads.

El concepto de transmedia llegó de la mano de Sofía Schoo Lastra, Licenciada en Comunicación Social, “Transmedia y en cómo generar contenidos estratégicos” exposición en la que explicó “es importante poder ser estratégicos en el recorrido que pensamos para el material que producimos. Es clave tener una idea central y pensar cómo desarmarla en micro segmentos, elegir los formatos para contarla de la manera más atractiva y sacarle el máximo provecho”.

Y aconsejó no olvidar que el centro son las personas, desde ahí tenemos que buscar la conexión que queremos tener con ellos “somos personas que compartimos, generamos y extendemos a otras personas contenido”.

Julia Kaiser, Head of Strategy de HOY, propuso con su charla “Hacerse las preguntas incómodas” librarnos de los sesgos que nos acompañan en nuestra actividad para poder captar la atención de personas que están desbordados de estímulos. Una pelea por la atención que se traduce en pelea por la relevancia. Para salir de los sesgos hay que primero identificarlos, hacer preguntas con genuina curiosidad, escuchar las respuestas y actuar en consecuencia.

“La era del EnterTechMent” fue el tema elegido por Carlos Mazalán, CEO de Mazalán Comunicaciones. Un momento para compartir cómo llegar a los clientes y a la audiencia con algo positivo y que genere nuevas formas de generación o distribución de ingresos. Una alianza entre entretenimiento y tecnología que crea nuevas experiencias y oportunidades. Un proceso de aprender, desaprender y reaprender con una actitud proactiva para descubrir qué es lo que podemos hacer para adelante.

Distintas opciones de negocios fueron expuestas por Sofía Buchas, Accelerated Growth Account Manager en Google Argentina con el desarrollo de “Crece tu negocio con Google” donde mostró cómo los consumidores están ajustando sus rutinas y priorizando el uso de internet, el funcionamiento de Google Ads y las campañas de Shopping inteligente.

A modo de cierre, Adriana Bustamante, directora de Social Media Day, reflexionó sobre la transformación digital y dijo “estamos atravesando el mejor momento de la industria digital, las empresas se animaron a hacer un cambio y fueron aprendiendo en el camino. Lo que tenemos que tener en claro es pensar en la empresa, pyme o comercio, medio como un todo. Empezar por los recursos y preguntarnos ¿quiénes somos?, ¿dónde estamos parados? y ¿hacia dónde vamos? Con un líder que nos acompañe, que trabaje a la par, que tenga la capacidad de experimentar y tener escucha activa y así aprovecharemos las oportunidades de negocios que se van sumando”.

Además, el SMDay Argentina continuará con sus capacitaciones online sobre “Publicidad en Facebook e Instagram”, “Generación de contenido en redes sociales”, “Nivel Avanzado de publicidad en Facebook e Instagram ADS – Performance” y “Gestión en Redes Sociales. Plataformas y Herramientas”. Durante diciembre y enero se podrán realizar los cursos de manera online asincrónicos en el momento que se quiera y en febrero y marzo volverá la modalidad de clases en directo.

El Social Media Day quedará disponible on demand hasta mayo de 2021.