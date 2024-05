Los ganadores de los Premios CX Force Awards, reconocidos en el Avaya ENGAGE por transformar las experiencias de los clientes

Avaya, anunció los siete ganadores inaugurales de los CX Force Awards, un nuevo y prestigioso reconocimiento para innovadores, estrategas y pioneros dedicados a remodelar el mundo de la experiencia del cliente.

Los ganadores fueron anunciados durante una ceremonia en el escenario de Avaya ENGAGE. El programa CX Force Awards se fundó en asociación con el Grupo Internacional de Usuarios de Avaya (IAUG), una comunidad que permite a los usuarios de Avaya conectarse y compartir ideas que están transformando la industria, y está copatrocinado por Constellation Research, la firma de investigación y asesoría tecnológica con sede en Silicon Valley.

“Avaya agradece a las personas y empresas que presentaron nominaciones, y a nuestros tres jueces expertos que deliberaron cuidadosamente para seleccionar a nuestros primeros ganadores de los premios CX Force”, dijo Alan Masarek, CEO de Avaya. “Felicitaciones a los innovadores cuyos logros en el avance de las experiencias de los clientes les valieron un lugar ganador. Estos galardonados, son responsables de iniciativas significativas y estratégicas que están impulsando programas ejemplares de experiencia del cliente dentro de sus respectivas organizaciones”.

En el panorama digital actual, que cambia rápidamente, las experiencias de los clientes y empleados tienen un impacto cada vez mayor en el crecimiento y los resultados de negocio de una organización. Las empresas que comprenden este impacto continúan explorando nuevas formas de mejorar las experiencias de los clientes que estos brindan con el fin de fomentar la lealtad a la marca.

Los ganadores inaugurales del premio CX Force representan a personas, equipos y organizaciones que han establecido el punto de referencia para las experiencias de cliente sobresalientes a pesar de los obstáculos de negocios o tecnológicos que puedan haber enfrentado, evidenciados por los resultados tangibles de sus historias de éxito.

“Todos los ganadores del premio CX Force demostraron una pasión inquebrantable por mejorar y transformar las experiencias de los clientes dentro de sus funciones, a través de iniciativas que impactan a las personas, los procesos y la tecnología”, señaló Lori Wodrich, presidenta del Grupo Internacional de Usuarios de Avaya (IAUG). “Nuestros ganadores se destacaron por el éxito medible de sus esfuerzos para mejorar la producción de CX de su organización”.

Los ganadores inaugurales de los premios CX Force Awards de 2024 son :

CX para Empleados: Jayne Hogle, directora de Comunicaciones Unificadas, Asociación Americana del Corazón

La categoría CX para Empleados apunta a los líderes de CX que no solo se preocupan por los resultados de las experiencias de los clientes, sino también por la relación simbiótica entre las experiencias de los clientes y los empleados para impulsar el éxito empresarial. El trabajo de Jayne mostró una reflexión sobre cómo trabajan los empleados de la Asociación Americana del Corazón y cómo mapear de manera efectiva los sistemas y la tecnología que utilizan para cumplir con esos estándares. Su pasión por optimizar las experiencias de los clientes y empleados la llevó a optimizar los procesos internos y a la modernización general del negocio a escala.

CX para la Educación: Tara Pasalic, especialista en integración de sistemas, McMaster University

Tara encarna el espíritu de innovación y pasión que define la categoría CX para la Educación impulsada por su dedicación a mejorar la experiencia educativa de los estudiantes, el profesorado y el personal, Tara tomó la iniciativa de transformar la plataforma de comunicación de voz de la Universidad McMaster. Aprovechó la tecnología de Nube pública para potenciar la colaboración fluida, creando un entorno más inclusivo y atractivo que enriquece la experiencia de McMaster. Ella se dedica a proporcionar al personal y a los estudiantes las herramientas necesarias para fomentar la creatividad, la colaboración y la comunidad.

CX para el Bien: Ian Cole, director de innovación, Give Kids the World Village

CX para el Bien tiene como objetivo destacar a una persona, ya sea en el espacio de las organizaciones sin fines de lucro o en un rol más orientado al servicio con un enfoque de RSC, que está impactando positivamente en las comunidades o las experiencias de los ciudadanos. Ian es un líder activo y práctico en la adopción de nuevas tecnologías que mejoran las experiencias de los clientes que ofrecen. Le apasiona avanzar en la misión de Give Kids the World Village y nunca recomendará una tecnología que no sea válida o no se alinee con las aspiraciones de la organización, lo que refleja su deseo de impulsar un cambio social positivo e impactante.

CX para el crecimiento: Hugh Carr, director de servicios al cliente, Standard Focus

La categoría CX para el Crecimiento se centra no solo en los esfuerzos del nominado para mejorar las experiencias de los clientes, sino también en los resultados de ese trabajo y su impacto directo en los ingresos o el crecimiento general del negocio. El trabajo de Hugh en Standard Focus demuestra un fuerte liderazgo en la racionalización drástica de los costos finales y sigue siendo apasionado por su impacto en CX, todo mientras mantiene un enfoque de liderazgo práctico en un equipo de 900+ agentes que operan centros de contacto en 10 ubicaciones en todo el mundo, admitiendo 11 idiomas diferentes y brindando verdaderas soluciones omnicanal e IA a los clientes.

CX para el cuidado de la salud: Rafael Sousa, director de tecnología, Hospital Nipo-Brasileiro

CX para el cuidado de la salud se centra en las personas pioneras en la atención centrada en el paciente que mejora de forma tangible las experiencias sanitarias. Rafael y su equipo buscaron varias integraciones tecnológicas que cambiaron las operaciones del hospital en todo el sistema de comunicaciones y se extendieron a la optimización de la atención al paciente. Estas iniciativas impulsaron el servicio multilingüe y la participación en toda la base de comunicaciones, lo que condujo a un servicio más rápido, reducciones en el tiempo de espera, velocidad y eficiencia de sus sistemas internos, y el impacto de estas mejoras internas en las comunicaciones y el servicio externos.

CX para la transformación: Virginie Nowak, directora de experiencia del cliente del grupo, Access Bank PLC

La categoría de transformación reconoce a las personas que dirigieron a sus organizaciones hacia el éxito mediante la incorporación de una mentalidad que prioriza la experiencia en sus operaciones. Los esfuerzos de Virginie impulsaron a Access Bank a innovar a un ritmo avanzado para la mayoría de las instituciones bancarias, que normalmente son más lentas en adoptar nuevas tecnologías. Su búsqueda aceleró resultados y métricas impresionantes que reflejan una verdadera transformación empresarial, y su compromiso con la formación y educación de todos los empleados para que se sientan seguros al utilizar las nuevas herramientas demuestra una verdadera transformación empresarial de CX.

Superestrella de CX en ascenso: Emily Stubbs, directora de CX, Aerflo

La categoría Superestrella de CX en ascenso tiene como objetivo reconocer el crecimiento de un individuo dentro de la industria mientras mira hacia el futuro y busca de manera proactiva oportunidades para impulsar la innovación de CX. Emily Stubbs, de Aerflo, mostró su voluntad de buscar asociaciones con departamentos no tradicionales en toda la organización y de pensar “fuera de la caja” en su estrategia de CX para anticiparse de forma proactiva a las necesidades de los clientes. También tomó la iniciativa de crear un grupo de CX desde cero, adoptando un enfoque basado en datos para poner en marcha el grupo y resolver los problemas de los clientes.

Rafael Sousa, director de tecnología, Hospital Nipo-Brasileiro.

Queremos que esta sección es que sea lo más interactiva posible! Espero tus comentarios, consultas, críticas o lo que vos quieras vía Whatsapp al +5491135053599 o via FB a @dr.cex