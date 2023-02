Inside One: todo sobre el modelo de servicios OPEX

Entrevista a Alberto Kravchuk, presidente Grupo Inside One.

En algún momento te escuché decir que Inside One ofreció servicios cloud, antes que la nube exista. ¿Cómo es eso?

Inside One inició sus actividades en el año 2006 con un modelo de negocios para Contact Center y Telefonía Corporativa en la nube por demanda. En esos años, plantear que las empresas pasen de tener una solución Stand alone a confiar en una nube era un concepto muy disruptivo, salvo para las empresas que veían más allá y hacia donde iba la tecnología confiaron en Inside One.

Cerramos el primer contrato de Contact Center por suscripción en el 2006 con un Banco Top 5 de la región, en el cual a fines de 2022 renovaron nuevamente los servicios por 3 años basados en el servicio y confianza en Inside One, adicionalmente cerramos con del mismo cliente un contrato de UCaaS para todo el territorio.

En el mercado son muy pocas las empresas que cuentan con 17 años de experiencia en este modelo.

Contamos con con un gran numero de bancos y compañías de seguros como clientes regulares (Grupo BBVA, Banco Piano, Grupo Galicia, AON, entre otros). Hay también clientes en salud, retail y otras verticales.

Tenemos una alianza estratégica con Telmex/Claro y Cirion para sus carteras de clientes’.

Ofrecemos Datacenter Tier3 con acceso a servicios para bancos con el aval del BCRA para migrar sus datos a la nube. Licenciamiento por uso y HelpDesk 7×24, sumado a desarrollo de bots, lenguaje natural e islas digitales. Los clientes pueden tomar sólo llamadas o llamadas + grabación + redes sociales, integrando sus CRM.

Tenemos una propuesta Cloud integral’. ‘No nos consideramos un proveedor tradicional, somos Socios Tecnológicos y así nos reconocen nuestros clientes.

Con InsideOne los Contact Centers dejan de preocuparse por la tecnología y los recursos técnicos que son críticos por el alto costo de capacitación y absorbidos por la demanda de grande jugadores del mercado. Entonces el cliente solo pasa a concentrarse en su staff de agentes y en el negocio en sí’.

¿En lo referente a condiciones comerciales también innovaron?

Si muchísimo, tenemos una oferta muy atractiva, le proponemos a nuestros clientes que transformamos su oferta Capex a Opex y en este año ofrecemos una propuesta Opex Variable, que consiste en crecimiento y decrecimiento sin penalidad (somos únicos en el mercado latinoamericano con este tipo de propuesta) y acompañamos al negocio, profundizando el concepto de NO ser un proveedor de tecnología sino un Socio Tecnológico acompañando al negocio en su variabilidad.

¿Cuál es el principal mercado luego de Argentina?

En marzo estamos haciendo el lanzamiento en el mercado de Chile, seguiremos ampliándonos a Colombia, sumando México y Perú.

Las empresas latinoamericanas están con necesidad de un modelo como el que propone Inside One, el mercado debe seguir creciendo en tecnologías de última generación sin una inversión fuerte en modelo CAPEX sino en un modelo de servicios OPEX

¿Qué planes tienen para Chile en éste año?

Queremos ser líderes del mercado de Contact Center (CCaaS) y telefonía Corporativa (UCaaS), con una oferta OPEX variable acompañando el mercado, un concepto de mochila liviana a la hora de hablar de inversiones, es un modelo muy bien visto por los CFO de las empresas.

Brindamos una propuesta Cloud Integral, con datacenter Tier3, HelpDesk 7×24, sumado a desarrollo de bots, lenguaje natural e islas digitales. Acompañando a Los clientes según su necesidad, por ejemplo sólo llamadas o llamadas + grabación + redes sociales, integrando sus CRM.

¿Cuál es tu opinión ante el comentario “la omnicanalidad es sólo para grandes empresas y presupuestos”?

Es uno de los errores habituales de pensar que la omnicanalidad es para los grandes negocios, hoy contamos con soluciones sobre distintas redes sociales con lenguaje natural en texto y audio con Inteligencia Artificial (AI) que agilizan y potencian negocios.

¿Alguna invitación que quieras hacer a nuestra audiencia?

Primero que nos conozcan, nos gusta hacer relacionamiento a largo plazo, nuestros socios de negocio así lo reflejan. Segundo que nos den la oportunidad de poder ayudarlos para una mejor experiencia de sus clientes. Tercero, que prueben nuestros servicios.

Alberto Kravchuk, presidente Grupo Inside One.

