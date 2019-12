El 80 % de los jóvenes considera que tiene un empleo significativo

En un mundo en permanente cambio, donde la adaptabilidad parece ser uno de los factores más valorados, los jóvenes no sólo marcan tendencia como consumidores de bienes y servicios, son referentes para comprender el presente y el futuro del mercado laboral: son ciudadanos, consumidores, colaboradores y emprendedores. Así como los identificamos como potenciales clientes, es fundamental comprenderlos como también público a atraer, seleccionar, desarrollar y fidelizar como embajadores de la marca empleadora.

En un contexto signado por la valoración de experiencias positivas y el compromiso de corto plazo ¿Qué pueden hacer las organizaciones para atraerlos y fidelizarlos? ¿Con qué se identifican? ¿Qué atributos de las empresas son los más valorados? ¿Qué pretenden para sus propias carreras? ¿Qué piensan de sus empleos actuales?

“Carrera de los sueños de los jóvenes”

Del estudio “Carrera de los sueños de los jóvenes” (CS) desarrollado por la consultora Cia de Talentos que revela expectativas y aspiraciones de estudiantes y graduados universitarios sobre sus carreras profesionales, para un 74 % su tarea está vinculada con sus conocimientos e intereses, lo cual dota a la misma de significado. A su vez, para un 62 % hay espacio para sus ideas y proyectos, lo cual otorga mayores niveles de autonomía, una de las variables más valoradas por los jóvenes. Tal es así que para un 80 % sus tareas son relevantes, impactan en las personas y el negocio.

Quizás influye el hecho que para un 81 % está aprendiendo cosas nuevas y se desarrolla, y que para un 71 % su trabajo es reconocido por sus líderes. A su vez, un 75 % dijo trabajar con personas competentes y que admira, y que se siente desafiado a ir más allá de sus tareas básicas. “Dotar de significado al propio trabajo tiene un peso determinante.

Es otro de los grandes desafíos de las empresas, por un lado, y de los individuos, por el otro. Es decir, por parte de las organizaciones tratar de visibilizar un propósito más allá de lo evidente y tangible, y para el individuo gestionar la tolerancia a la frustración (sobre todo en el caso de los millenials y centenials), en contextos o tareas rutinarias y de “poco vuelo” vocacional, dice el vocero de la consultora de RRHH.

Estilo de vida & pertenencia. Para un 75 %, pueden ser ellos mismos en el ámbito laboral, expresar su identidad y opiniones sin recelo; sólo un 5 % está en desacuerdo totalmente. No solo eso, sino que para un 80 % los líderes comparten sus visiones y valores, cifra que sube cuando se les pregunta sobre sus colegas, lo cual implica un claro match entre los valores personales, del líder y de sus pares.

El balance vida personal /vida laboral es parte de la cultura de lós jóvenes. No está en su ADN inmolarse por una empresa como acontecía tiempo atrás. En ese marco, un 77 % asegura tener tiempo para desarrollar una vida personal, tener tiempo para actividades de su interés, en tanto que un 80 % logra administrar su economía de forma estable.

Premios y Castigos. En el paradigma de la exponencialidad, en vistas de mantenerse sostenibles, la empresas se ven “forzadas” a cambiar, y ese cambio implica prueba y error. Quizá por ello, en los jóvenes está más presente la posibilidad de equivocarse y capitalizar esa experiencia. Cuando se los consultó por situaciones en que se da un error en el ambiente laboral, para el 65 % de los jóvenes no siempre se lo ve como algo malo, por cierto para ellos es algo normal, está naturalizado.

En tanto que si en la empresa alguien comete un error de impacto considerable, para el 53% el equipo se moviliza para resolver el problema. “Responde a un modelo colaborativo y sensiblemente menos retaliativo en lo que refiere a esquemas y modalidades de trabajo. Las empresas han adaptado su dinámica interna en función de una demanda de mayor sinergia y trabajo en equipo real por parte de los jóvenes, a partir de paradigmas externos que contagian hacia el intramuros de las organizaciones (tales como el crowdfunding, el código libre, los espacios de coworking, etc.) “, dijo Navarro Pizzurno.

La identificación joven – empresa. Del estudio surge que el 29 % de los jóvenes no se identifica con ninguna empresa en particular, un porcentaje en franco descenso si lo comparamos con el 58 % de 2017, año en que esa variable tocó su punto máximo.

El nivel de escepticismo en las organizaciones ha decrecido. Es interesante notar que del 29 % que dijo que no sueña con ninguna empresa, y de ese grupo el 38 % argumentó que sí tiene una carrera de los sueños pero no una organización.

“La ola de emprendedorismo como modelo laboral por fuera de las organizaciones / instituciones, tal como venimos comentando en diversos foros en los últimos 18 meses, ha decrecido sensiblemente. Por un lado, como efecto rebote y desmitificación de la realidad “romántica” del emprendedor. Por el otro, complementariamente, por la búsqueda de seguridad / estabilidad laboral dentro de un marco laboral que se percibe como más seguro (el de las organizaciones / relación de dependencia)”, dijo Patricio Navarro Pizzurno, Gerente General de Cia de Talentos Argentina.

Seguidamente, el 68 % sí se siente atraído por los atributos de determinadas empresas, en tanto que sólo 3 % afirma estar trabajando en esas firmas. Allí, encontramos un match pleno entre las aspiraciones de la población target y las organizaciones.

Los resultados

Estos resultados surgen en el marco de la encuesta “Carrera de los sueños de los jóvenes” (CS), elaborada por Cia de Talentos, que revela expectativas y aspiraciones de estudiantes y graduados universitarios sobre sus carreras profesionales, esas fueron las empresas más aspiracionales para los jóvenes argentinos. Con el respaldo de TNS Gallup, se trata de la doceava edición en el país, y reunió una muestra más que significativa: 13.000 participantes en Argentina y casi 150.000 en América Latina, lo que la convierte en el estudio sobre jóvenes profesionales de mayor alcance en la región.

El top ten

1º Google

2º YPF

3º Panamerican Energy

4º Arcor

5º Unilever

6º Coca Cola Company

7º Techint

8º Banco Galicia

9º Walt Disney Company

10º Banco de la Nación Argentina

Sobre la Encuesta

Con los resultados de este importante estudio, las empresas que trabajan con Cia de Talentos cuentan con un valioso análisis que las ayuda a integrar y desarrollar a los jóvenes dentro de sus respectivas culturas organizacionales y modelo de negocios.

Más de 50 universidades en Argentina colaboran con el estudio, haciendo extensiva la encuesta a sus alumnos y graduados para que tengan la oportunidad de hacer conocer sus preferencias.

La muestra NO está compuesta necesariamente por empleados. Las empresas no fueron un canal de difusión, sí las universidades, por lo que un % de los jóvenes trabaja y otro no.

La elección de la empresa que representa sus aspiraciones es espontánea, escriben el nombre de la organización en un campo abierto, sin opciones para elegir.

El 58 % de la muestra tiene experiencia profesional, en tanto que el 42 % no.