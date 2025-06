Tendencias de E-Commerce 2025 en Argentina: IA y redes sociales transforman las compras, según informe de DHL

El futuro del comercio electrónico en Argentina se está moldeando rápidamente por la inteligencia artificial y el auge del comercio social, según el reciente “Informe de Tendencias de E-Commerce 2025” de DHL eCommerce.

El estudio, que encuestó a 24.000 compradores en 24 mercados clave, incluido Argentina, subraya la importancia crítica de la entrega como principal factor de abandono de carritos (87%) y la creciente influencia de la sostenibilidad (1 de cada 3 compradores se retira por este motivo) en las decisiones de compra de los consumidores argentinos.

“Es importante reconocer que no existe un solo tipo de comprador en línea o un solo tipo de mercado. Las razones para el abandono del carrito pueden variar ampliamente. Nuestro Informe de Tendencias de E-Commerce analiza las tendencias y desarrollos que están dando forma a las compras en línea en todo el mundo para ayudar a nuestros clientes a hacer crecer sus negocios. La logística juega un papel crucial en este proceso, y nos vemos a nosotros mismos como un socio vital, ofreciendo a nuestros clientes información relevante, experiencia y soluciones para impulsar su éxito”, afirma Pablo Ciano, CEO de DHL eCommerce.

El estudio de este año abarca ocho capítulos, presentando seis tipos de compradores y cuatro segmentos generacionales, todos destacando cómo las expectativas cambiantes de los consumidores están redefiniendo el futuro del comercio minorista en línea.

Compras impulsadas por IA: Rutas más inteligentes, expectativas más altas

Los avances en IA generativa están dando paso a la próxima revolución industrial. Pero ¿cómo impactará la IA en las compras en línea? El último informe de tendencias de comercio electrónico de DHL revela que la IA es una de las innovaciones más esperadas y demandadas entre los consumidores, con 8 de cada 10 compradores en Argentina deseando que los minoristas ofrezcan características de compra impulsadas por IA.

Las pruebas virtuales, los asistentes de compra impulsados por IA y la búsqueda de productos habilitada por voz encabezan la lista de características que los consumidores desean utilizar activamente. Las compras mediante comandos de voz ya están en aumento, con 1 de cada 4 compradores argentinos realizando compras sin usar las manos. A medida que las expectativas digitales aumentan, también lo hace la demanda de viajes de compra intuitivos y habilitados por tecnología que combinan utilidad y placer.

El comercio social se convierte en el nuevo comercio electrónico

El sitio web de comercio electrónico tradicional está siendo reemplazado —o eludido— cada vez más por plataformas sociales. Los consumidores están recurriendo a aplicaciones como TikTok, Instagram y Facebook no solo para descubrir, sino también para comprar. El 80% de los compradores argentinos dice que ya ha realizado una compra a través de redes sociales, y el 82% espera que estas plataformas se conviertan en su principal destino de compras para 2030.

El poder de la influencia también juega un papel crítico: el 77% de los compradores argentinos afirma que las tendencias virales y el ruido social influyen en sus decisiones de compra. Facebook, en particular, está impulsando cambios en Argentina, con el 68% de los compradores en línea informando que compran a través de la aplicación, y, además, el 32% espera comprar aún más a través de la plataforma en los próximos cinco años. Este cambio señala una transformación importante en cómo y dónde las marcas deben interactuar con sus audiencias, y requiere experiencias nativas móviles sin interrupciones, diseñadas para la conversión dentro de la aplicación.

Entrega y devoluciones: Los impulsores de conversión definitivos

Mientras que las nuevas tecnologías continúan transformando la experiencia de compra digital, son los fundamentos de la entrega y las devoluciones los que siguen siendo los mayores impulsores del abandono del carrito. Los compradores no están dispuestos a comprometerse cuando se trata de conveniencia, flexibilidad y control. De hecho, el 87% de los consumidores argentinos dice que abandonará su compra si su opción de entrega preferida no está disponible. Igualmente es crítico, el 83% se irá si el proceso de devolución no coincide con sus expectativas.

La confianza también juega un papel importante, con el 76% de los compradores argentinos informando que no comprarán a un minorista si no confían en el proveedor de entrega y devoluciones. Estas expectativas enfatizan la importancia de estrategias logísticas transparentes y centradas en el cliente, no solo como una preocupación operativa, sino como una parte fundamental del embudo de conversión.

Sostenibilidad y la economía circular: De palabra de moda a impacto final

La sostenibilidad ha evolucionado de ser un diferenciador de marca a una demanda central del consumidor. En Argentina, el 78% de los compradores ahora considera la sostenibilidad al realizar compras en línea. Esto va más allá del empaque o el envío: uno de cada tres compradores ha abandonado activamente sus carritos debido a preocupaciones sobre la sostenibilidad.

Los consumidores argentinos también están adoptando modelos de consumo más circulares, con casi la mitad optando por bienes de segunda mano o reacondicionados, motivados tanto por valores ambientales como por eficiencia de costos. Además, casi la mitad de los compradores argentinos expresa su disposición a participar en programas de reciclaje o recompra ofrecidos por los minoristas.

Estos comportamientos apuntan a una creciente expectativa de que las marcas no solo reducirán su huella, sino que también empoderarán activamente a los consumidores para que compren de manera más sostenible.

A medida que miramos hacia 2030, estos conocimientos proporcionan un mapa claro para los minoristas que buscan captar la atención de las diversas demografías de compradores de hoy. Al adoptar la tecnología, priorizar la sostenibilidad y comprender las preferencias cambiantes de los consumidores, las empresas pueden transformar los desafíos en oportunidades.