Vindu, una app para ayudar a las marcas y a los clientes

La aplicación Vindu fue lanzada a fines de 2019, como canal de comunicación y ventas para las marcas, ofreciendo variedad de beneficios, tanto para consumidores como para las mismas marcas textiles, uno de los segmentos más impactados por la crisis económica, y profundizada por la pandemia del coronavirus.

La clave en el desarrollo de la plataforma tuvo que ver con la practicidad y agilidad del entorno, en el cual el usuario, con solo descargar la app (tanto de Android como de iOS) y registrarse, ya puede elegir qué marcas seguir y recibir notificaciones, promociones exclusivas, ofertas y descuentos, entre otras.

La compañía, fundada en 2017, invirtió 100.000 dólares en el desarrollo de la aplicación, que hoy es utilizada por más de 5 mil usuarios registrados y 40 marcas de moda, con un alcance completo en todo el territorio de la República Argentina.

“Pese a la complejidad del escenario, el comienzo fue auspicioso, porque ofrecemos una plataforma acorde a las necesidades de los usuarios y de las marcas del sector textil. Ahora, con algunas fases ya afianzadas, el objetivo es llegar a 30 mil usuarios, alcanzar las 500 marcas para este año y sumar mercados de Chile, Brasil y México. Para lograr estas metas, en estos momentos estamos en una ronda en búsqueda de una nueva inversión de 150.000 dólares”, explicó Nicolás Martinet, CEO de Vindu.

El ejecutivo de la compañía también destacó la importancia de la especialización, de que la plataforma este completamente abocada al rubro moda, ya que permite “conocer y brindar los detalles propios del segmento”.

“Suele ocurrirle a muchos usuarios que, al comprar ropa o calzado vía online, tienen el inconveniente de saber si el artículo le va a quedar bien o no. Y también pasa que, en el caso de cambiar una prenda, el proceso es engorroso, lento y muchas veces caro. Todo esto Vindu lo conoce, y por eso ofrece, no sólo el primer envío gratis, sino que pone a disposición una devolución y nuevo envío sin cargo, en caso de que la medida no sea correcta”, completó Martinet.

En el marco de la pandemia del COVID-19 que mantiene comercios con puertas cerradas, Vindu se abre camino como la opción ideal para poder comprar prendas y calzados de primera marca desde casa, con los ya mencionados envíos gratis a todo el país y la primera compra con un descuento de 300 pesos.

En cuanto a las marcas, la app tiene vínculo con Mercado Pago, por lo que las ventas se acreditan al momento que se realizan. Es autoadministrable y brinda un espacio para poder gestionar todos sus productos, novedades, precios y stock de manera simple e intuitiva. Cobra un 10% sobre cada venta realizada dentro de la aplicación y la novedad de este momento es que los primeros dos meses de uso serán sin cargo.

Esta practicidad, para usuarios y comercios, sumada a la especialidad que posee dentro del rubro, refleja la notable mejora en la tasa de conversión de venta mobile en un 30%. Y en definitiva, termina ofreciendo una experiencia de compra optimizada para el usuario, con la misma seguridad, agilidad y simpleza que en cualquier comercio; básicamente es posible “ir a un shopping virtual”, al que semana a semana se le siguen sumando nuevas marcas.