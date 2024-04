Una app que permite aprovechar las ofertas de Otoño/Invierno de Estados Unidos

Con el final del invierno en Estados Unidos, las tiendas minoristas están ofreciendo descuentos insuperables en productos de temporada. En contraste, los precios de la indumentaria en Argentina continúan siendo elevados, lo que dificulta el acceso a productos de calidad a precios competitivos.

En este marco, Grabr permite comprar en el exterior y recibir esos pedidos en Argentina de la mano de un viajero; los consumidores argentinos pueden aprovechar estas ofertas exclusivas y adquirir productos de marcas reconocidas a precios considerablemente más bajos que los locales.

Disfrutar de las liquidaciones de marcas top como The North Face, Levis, Columbia, Nordstrom, Amazon, Walmart, Target, y muchos otros e-commerce internacionales, es sencillo, rápido y seguro. Grabr se destaca sobre otras opciones para recibir productos del exterior, no solo por sus valores más convenientes, sino porque el pedido siempre llega en buen estado, dado que el comprador tiene el resguardo de poder rechazarlo en el caso de no recibirlo en las condiciones adecuadas.

Algunas de las ofertas más destacadas en indumentaria de abrigo son, por ejemplo, la campera tres en uno de North Face que se consigue por $225.000 en la plataforma (vs $500.000 en el mercado argentino), y el modelo Aconcagua de la misma marca que tiene un costo de $150.000 en Grabr (vs $568.000 en nuestro país). Por otra parte, una campera Columbia para mujer tiene un valor de $173.000 en Grabr, siendo su precio local de $242.000.

Con respecto a opciones de calzado, las zapatillas de trekking North Face Waterproof tienen un costo de $120.000 en Grabr (vs $250.000 en el mercado local). Asimismo, las zapatillas Columbia Waterproof trekking se consiguen por $100.100, en contraposición a los $199.000 en Argentina.

Los borcegos Dr. Martens que no se consiguen en nuestro país, se pueden conseguir por $142.000 a través de la app. Finalmente, las botas Timberland hombre tienen un precio de $130.000 en Grabr (vs $274.000 en Argentina). Similarmente, los borcegos premium Timberland mujer se ofrecen en Grabr por $160.000, comparado con los $338.000 en el mercado argentino.

¿Cómo aprovechar las ofertas con Grabr?

1) Ingresa en la página de tu tienda favorita, copiar el link del producto en oferta y pegarlo en https://grabr.io/es/order

3) Acepta la oferta de un “Viajero” lo antes posible para que el viajero tenga tiempo suficiente para comprar el producto y traerlo antes que termine la oferta.

4) Recibí el producto en Argentina.

La plataforma permite realizar los pagos directamente en dólares y obtener reembolsos de impuestos al presentar la Declaración Jurada ante AFIP. Todos los pedidos se publican en el sitio web o la aplicación de Grabr, por lo que no hay intercambio físico de dinero, y también hay un sistema de mensajería integrado para que ambas partes puedan contactarse directamente dentro de la aplicación.

Además, Grabr protege el dinero del comprador hasta que este confirme la recepción de su pedido (recién allí se libera el pago al viajero) por lo que todas las transacciones son completamente seguras. Antes de partir, el viajero puede navegar por la plataforma para ver qué artículos necesita la gente en los lugares que está a punto de visitar, y una vez que se ofrece a traer el pedido y el comprador acepta la ofertas de entrega, el viajero compra el artículo y lo trae en su maleta.