Supermercado online argentino colabora con Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania desencadenó una ola de acciones solidarias por parte de diversas organizaciones. ONG´S, instituciones educativas. Y también empresas pusieron en marcha distintos proyectos, a fin de dar respuesta de forma urgente a las necesidades y a la emergencia humanitaria.

Nacida en el marco de la pandemia, la start up argentina Fresh to Home levantó la mano para brindar soporte. Luis Morán, directivo de la firma, destacó que “la iniciativa no es algo aislado, sino que forma parte de la identidad y del propósito de la empresa. Al ser Fresh un supermercado online y tener al alcance de nuestras manos productos no perecederos, queremos y podemos ofrecer ayuda”

Cómo sumarse a la iniciativa

Cada usuario con voluntad de donar, deberá registrarse en el micrositio específico para la causa dentro de la web www.f2h.shop. Y, desde allí, efectuar la compra que considere apropiada. En concreto, se pondrán en oferta alimentos no perecederos, ricos en proteínas y de fácil traslado: arroz, polenta, leche, fideos, etc. La iniciativa estará vigente hasta el viernes 25 de marzo.

Cómo se materializa la donación

Por cada dos compras que se hagan en el sitio www.f2h.shop, en el apartado “Donación a Ucrania”, la propia empresa donará un producto adicional para la ayuda. Es decir, por cada dos compras de arroz que el usuario registrado efectúe para donación, Fresh concederá un producto con destino a los damnificados en Ucrania.

Qué organizaciones participan de la iniciativa

Es una iniciativa de Fresh to home. La empresa cuenta con el respaldo del operador logístico iFlow para el traslado doméstico de la mercadería, y con el aval de la “Representación Central Ucrania en la República Argentina (RCUPA)”.

Cómo se concreta el envío de los productos

Fresh to home utilizará los servicios de iFlow para el traslado de la mercadería hasta el punto en Buenos Aires pactado con el Consulado. Como se trata de una donación oficial, será la RCUPA la encargada de completar la operación con destino a Ucrania