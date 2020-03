Servicio, confianza y solidaridad: cómo opera Telemercado

Desde Dr Cex, queremos continuar dando visibilidad sobre cómo las empresas de BPO están operando bajo la crisis sanitaria. A continuación, Valeria Morosoli, gerente de Telemercado, explica las acciones encaradas en la compañía.

En Telemercado, siguiendo las normativas y los protocolos vigentes, desde los aspectos metodológico y cultural, sumamos las siguientes medidas:

Los gerentes nos reunimos a primera hora unos minutos todos los días, a repasar y revisar la situación de cada equipo y las nuevas normativas si las hubiera.

Decidimos rápidamente cómo y qué comunicar al resto de la organización.

Reforzamos en el ingreso del edificio la comunicación con dos personas que garantizan que todos se desinfecten las manos y puedan consultar cualquier duda.

Nos comunicamos individualmente con los viajeros al exterior, para comunicarles el protocolo de cuarentena de 14 días.

En todos los contactos internos con nuestros equipos, tratamos de trasmitir tranquilidad y reforzar la importancia de que nos cuidemos para no contagiar y colaborar con la comunidad en general, para que no requieran movilizarse para responder a sus necesidades. Nos consideramos particularmente importantes por nuestro rol para la no movilización y reunión de las personas. Sabemos también que no somos en general un grupo de riesgo y que probablemente nos podamos contagiar, pero apuntamos a que si esto sucede, sea de una manera paulatina que no impacte drásticamente en el servicio que proveemos y con plena conciencia de los “recaudos” que debemos tener con el prójimo. Aparece el servicio, la confianza y la solidaridad de nuestra gente.

