Se entregaron los premios MMA Smarties Hispanic Latam

En este penúltimo mes del año, se entregaron los MMA Smarties Hispanic Latam, un galardón que tiene como objetivo reconocer las campañas y acciones de marketing que utilizan tecnología y la creatividad para crear nuevos abordajes en el marketing moderno. Se premiaron las campañas y acciones de marketing moderno que han estado activas en el mercado entre septiembre de 2019 y julio de 2021.

Soledad Moll, Cono Sur Regional Manager de MMA, señaló que los premios deben reflejar la realidad de los equipos y líderes de marketing, quienes están cada vez más enfocados en los resultados y el crecimiento escalable. “Una vez más, martech, que es una pauta importante para MMA Latam, aparece aquí como una cultura de innovación, tecnología y como un importante agente de transformación en nuestro mercado. En cada caso ganador de este año, vemos el concepto de martech manifestándose en la práctica”, destacó.

Los principales ganadores en cada categoría fueron:

Categoría Promoción:

• Oro: Andes, campaña “Relanzamiento de Marca”, por la agencia drafLline

Categoría Datos & Insights:

• Oro: Heineken México, campaña “Heineken demuestra la eficacia del targeting contextual”, por la agencia Teads

Categoría Lanzamiento de producto/servicio:

• Oro: MODO, campaña “MODO: lanzamiento de la billetera de los bancos”, por Grupo Muchnik

Categoría Impacto Social/sin fines de lucro:

• Oro: Techo Latam, categoría “Settlements (Favelas)”, por la agencia Inbrax

Categoría Marketing en Redes Sociales:

• Oro: Issue, campaña “Puertas Adentro”, por la agencia WILD FI

Categoría Innovación:

• Oro: Degree, campaña “Degree INC”, por la agencia Wunderman Thompson Argentina.

Categoría Localización:

• Plata: Rappi, campaña “Una promo de tiempos mejores”, por la agencia BBDO Argentina

Categoría Brand Experience:

• Plata: Mac Cosmetics, campaña “MAC Digital Opening”, por la agencia Wunderman Thompson Argentina

Categoría Audio/Voz:

• Plata: MODO, campaña “MODO: la billetera digital con identidad sonora”, por la agencia Papamusic

Categoría Juegos/Gamification & E´Sport

• Bronce: Lysol, campaña “Contigo protegiendo a los niños”, por Gameloft for Brands

Categoría Generación de leads/Conversión

• Bronce: Wabi, campaña “Wabi does TikTok and AI combined to Hack App Growth”, por Winclap

Categoría Integración entre canales

• Bronce: YPF, campaña “APP YPF – Un camino de ida”, por la agencia BBDO Argentina

Grand Prix: Andes, campaña “Relanzamiento de marca”, por la agencia draftLine

Anunciante del Año: MODO

Agencia del año: Wunderman Thompson Argentina

Para conocer todos los ganadores de los Premios Smarties 2021 ingresá en este link.