S1Gateway: un modelo horizontal en la lupa de inversores

En estos últimos 12 meses, marcados por la pandemia, S1Gateway continuó con su crecimiento sostenido, y sentó las bases para que este 2021 sea un año con más desafíos, y una transformación que impulse a la empresa en múltiples sentidos. Con la llegada de un grupo de inversores, la firma acorta los plazos de su roadmap, y encara un crecimiento muy agresivo a nivel global, fiel a sus principios y valores organizacionales.

Desde sus orígenes en 2011, S1Gateway crece sin pausa y rompe moldes en el mundo corporativo. “La empresa tiene una dinámica de trabajo en equipos que interactúan permanentemente sin importar las geografías. El trabajo remoto es parte de la estrategia y el planteo de objetivos, y se ve en nuestros resultados”, señala Leo Sujoluzky, fundador y director Comercial de la firma. Y remarca: “Los inversores valoraron que somos una empresa que conoce el negocio. Durante el proceso de selección la plataforma fue expuesta a varios referentes, y fue gratificante recibir las devoluciones sobre nuestras funcionalidades, y la alineación de la herramienta con los requerimientos de diferentes equipos”.

En este arranque de año, la compañía especializada en plataformas de comunicación digital omnicanal, fundada por Leo Sujoluzky y Oscar Torres, quien ocupa la posición de director de IT & DEV, anunció el desembarco de un grupo inversor. Se trató de Patagonia Capital Partners, una firma de capitales enfocada en América Latina, que se vio respaldada en la operación por un grupo de inversionistas con sede en Estados Unidos, América Latina y Europa, Medio Oriente y África, liderados por Quadrant Management e Inverlat, a través de una combinación de capital y deuda.

Los fundadores de S1Gateway, quienes permanecerán como accionistas de la empresa y en sus funciones actuales, tomaron esta decisión para continuar el proceso de escalada. Entendían que habían llegado a determinado punto de desarrollo que les permitía jugar en las grandes ligas, pero para dar un salto mayor requerían tiempo o dinero.

“Queríamos avanzar en el corto plazo, pero de la mano de inversores que nos quisieran tal como somos; no queríamos a nadie que pretendiera transformarnos o incluirnos. Y por el otro lado también, necesitábamos encontrar una compañía que reuniera características similares a las nuestras en términos de cultura y de procesos”, amplía Sujoluzky.

Para Gastón Barcia, responsable de Marketing de la compañía, la estrategia de S1Gateway se sostiene sobre dos pilares fundamentales. Por un lado, la compañía tiene mucho know how, y tanto la empresa como la plataforma fueron diseñados a partir de ideas y conceptos arraigados en procesos reales. Y por otro lado, la firma se jacta de una política consistente: la prioridad para cada colaborador es cumplir con los objetivos, y las decisiones son tomadas de forma rápida, funcional y colaborativa cuando es necesario.

“En ocasiones nos encontramos con personas que no pueden creer que los procesos sean tan dinámicos. Hacemos uso intensivo de todas las herramientas tecnológicas disponibles, lo que nos permite accionar rápidamente y con asertividad. Tenemos muchos procesos pero sin ser burocráticos. Hemos certificado ISO9001, ISO27001, y al mismo tiempo obtenido una de las más altas calificaciones en la certificación de Great Place to Work.

Mercados con valores diferentes

En línea con su convicción de seguir por el mismo sendero, la llegada de capitales no alteró el roadmap de S1Gateway. Por el contrario, la disponibilidad de recursos acortó el plazo de las proyecciones.

“Queremos crecer dentro del mercado actual, tanto como sobre el porcentaje que se abre año tras año, sabemos que hay lugar para hacerlo”, explica Barcia. Asimismo, precisa: “Tenemos dos clientes con modelos de negocio diferentes, y nos vinculamos de manera dedicada con cada uno de ellos: los BPO -somos su aliado ideal- y empresas con equipos de atención inhouse”.

La compañía tiene diferentes objetivos en la mira. Por un lado, apunta a crecer en Europa, por lo que hace foco en certificaciones y alcanzó recientemente la ISO 27.001, que garantiza un estándar sobre seguridad de la información. Emanuel Casella, Business Development Manager, explica que este aval les abre las puertas a grandes licitaciones y les permite posicionarse frente a grandes empresas.

“Estamos haciendo que la decisión de contratar a S1Gateway sea una decisión incuestionable. Muchas veces, quien contrata servicios de una firma de software necesita una garantía para que luego nadie le diga que algo anda mal. La respuesta tiene que ser: “compré lo mejor”. Sabemos que S1Gateway lo es, y estamos trabajando para mostrarlo y dejarlo en claro”, comenta Barcia.

En tanto, para la compañía, en Argentina y en América Latina en general, aún las certificaciones no tienen el mismo peso que en el viejo continente. Por el contrario, percibe una demanda marcada por las recomendaciones y experiencias previas.

“En la región, las recomendaciones, el trato personal y la calidez tienen mucho valor”, explica Casella. Y en esta línea, precisa que hoy el negocio de la firma se sostiene en un 70% por recomendaciones y en un 30%, por búsquedas realizadas en Google y redes sociales.

Oficinas como espacios de encuentro

De alguna manera, podría pensarse que S1Gateway se anticipó a los modelos de trabajo adoptados por muchas compañías tras la pandemia. Es que si bien la firma siempre tuvo al menos una oficina, la misma no era el centro de su organización. Por el contrario, ocupaba un lugar secundario en la escala de prioridades.

Las oficinas fueron pensadas como un espacio para sostener las reuniones, trabajar en conjunto y generar valor a partir de la discusión de ideas. Fueron y son la cocina de los desarrollos. Hoy, S1 tiene operaciones en casi toda Latinoamérica, España, Reino Unido y Estados Unidos, y cuenta con sites en España, Uruguay, México y Argentina. Además, proyecta cerrar el año con un sólido equipo conformado por 80 personas.

“Nuestra propuesta es que los colaboradores asistan a estos lugares, una o dos veces por semana, para encontrarse y tener un seguimiento conjunto de las tareas. Sin embargo, cada uno de ellos sigue operando con total libertad”, asegura Sujoluzky.

En primera persona: la voz del team

Por Leo Sujoluzky, fundador y director Comercial

“Cuando iniciamos con este proyecto en 2011, lo hicimos con las ganas de emprender y de crear una empresa diferente, que rompa el molde. Siempre tuvimos expectativas altas y las seguimos teniendo. Creo que eso es parte del combustible del emprendedor. Siempre pensamos y actuamos como una gran empresa.

Tuvimos diferentes crisis, generalmente producidas por factores externos. Pero en cada una de ellas pudimos fortalecernos y aprender. Ahora, el desafío era cómo crecer a otra escala. Y para ello, la solución que encontramos fue la inversión y el acompañamiento de personas que ya lo hicieron de manera exitosa en otras tantas oportunidades. Confiamos en que esta próxima etapa nos traerá aprendizaje y, por sobre todas las cosas, disfrute”.

Por Maite Casco, training manager, una de las primeras empleadas de la empresa

“Aquello que me atrapó y me atrapa de la firma es la libertad con la que se trabaja. El espacio que cada uno crea es una pieza fundamental y cada uno de nosotros somos el engranaje necesario para que esto sea lo que es. Se propone y se escucha, se valora y siempre con actitud desafiante y positiva. El crecimiento lo vivo como una bocanada de aire fresco, con muchísima felicidad y como una inyección de adrenalina para ir cada vez por más. Siempre me sentí muy valorada y el crecimiento fue ese espaldarazo para ratificar aquello que siento, pienso y creo de este hogar”.

Elias Petriella, junior tech support, integrante de S1Gateway desde este año

“Lo que me atrajo a la firma fueron allegados y compañeros de la facultad que me hablaron muy bien de la empresa. Entre otros aspectos, me mencionaron el excelente y productivo ambiente de trabajo que existe, marcado también por el crecimiento. Ese desafío de aprender de la experiencia y de crecer junto a la compañía generó en mí un gran deseo de formar parte”.

