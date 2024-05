RH: para casi el 85% de los ejecutivos, los mandos medios tienen una presión alta

Así surgió de sondeo entre referentes de RH desarrollado por Enfoque Medio en el contexto de un webinar “Cómo RH puede potenciar el desempeño del mando medio”.

En relación a la propuesta de valor de RH hacia el mando medio, para el 65 % es clave poder articular las necesidades de desarrollo del mando medio con las de la organización”. Al respecto, José Ignacio Dama, director de Enfoque Medio, señaló que “entendemos que el mando medio es una figura clave dentro de la organización por lo que nos proponemos reforzar sus competencias a través de una comunidad de pares, caracterizada por el aprendizaje continuo y colectivo, en red en un entorno de contención y confianza”.

Del webinario, que fue conducido por Pablo Orcinoli, director de prolugus, participaron Ana Inés Dama, Talent & Development Lead en Camuzzi, Guillermo Occhipinti, fundador de Dux, y Patricio Navarro Pizzurno, director de gente y cultura en iFlow.

En relación a qué contexto debe ofrecerle RH al mando medio para que este entregue el mejor desempeño, Inés Dama argumentó que “lo que mejor podemos ofrecer es entendimiento, poder anticipar, que lleguen a ese rol sintiendo seguridad de sus recursos, posibilidades y capacidades, poder acompañar y más que nada en esos primeros 6 meses. Dar un marco de entrada de qué se espera de esa persona, baja las tensiones típicas”.

A su vez, mientras para Guillermo Occhipinti, “tiene que estar bien determinado el objetivo del puesto, el resultado a alcanzar, que sea medible, y valorado. Eso genera un contexto favorable. Y, a su vez, con relación a la autonomía, entender que está transitando una curva, y no se le puede delegar todo al MM”, según Patricio Navarro, es clave “no romper al mando medio, no llevarlo rápidamente a un techo de ineficiencia, no quemarlo, como cuando se incorpora una nueva persona, armar un plan de inducción, entender que uno no se hace de un día al otro. Las herramientas deben estar orientadas a dar previsilidad”.

Para el ejecutivo de iFlow, “la previsibilidad de un mal contexto es mejor que la imprevisibilidad.” Por último, agregó que “la capacidad de separar ámbitos es fundamental para el mando medio. Desde RH, como agentes de salud, debemos invitar a que el mando medio logre separar para entregar un desempeño superior.”