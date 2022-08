Premios MMA Smarties Hispanic Latam: la visión de los jurados

MMA Latam extendió las inscripciones a los premios MMA Smarties Hispanic Latam hasta el 16 de septiembre. Se trata de un reconocimiento que celebra la creatividad y eficacia de las campañas de innovación y tecnología aplicadas al marketing, con impacto empresarial.

Los premios que vienen celebrándose desde el año 2014, contarán con Ignacio Zuccarino, Director, Product Creative Studio LATAM en Netflix. Como presidente del Jurado, expresó: “Queremos que sea una plataforma con un propósito. Que tenga una personalidad nueva, diferente a la de todos los otros festivales. Los festivales se terminan el último día del certamen. En este caso, lo que buscamos es que ese último día sea donde recién comience a palparse el valor de ser parte de este Festival. Queremos que sirva para construir criterio, diálogo, puentes. Queremos que los Smarties sean un puente entre este presente y uno, futuro, cualitativamente mejor”.

“Los premios en general en la industria son el reconocimiento al esfuerzo, a la perseverancia, a los sueños, a la valentía creativa y al gran trabajo en equipo. Todavía tenemos mucho camino por delante para poder construir una industria más inclusiva, más justa, más equitativa para todas las personas, no solo en tema premios, sino en el abordaje de las ideas, los territorios y propósito de las marcas”, comentó Victoria Cole, CEO de Wunderman Thompson Argentina y Chile.

“Para mí es muy importante que tengamos un premio con la credibilidad de Smarties ayudándonos a celebrar y premiar las ideas y, en consecuencia, a las personas que desafían a toda una industria a pensar de manera diferente, a buscar lo nuevo y a promover nuevas formas de conectar con las personas”, complementó Adriana Knackfuss, IMX Lead de Coca-Cola. Consultada por sus expectativas respecto a los casos a evaluar decía: “Espero que nos sorprendan con ideas que abran nuevas fronteras para la creatividad, pero que también brinden resultados sólidos para marcas y empresas”.

“Hablar de innovación es hablar de creatividad por lo que un premio que reconoce las mejores innovaciones y uso de tecnología es uno que destaca la creatividad aplicada a resolver problemas y eso me genera muchísima expectativa respecto a los casos que vamos a juzgar. Espero encontrar inspiración, incomodidad y envidia”, expresó Eugenio Raffo, VP de Marketing de Cervecería y Maltería Quilmes.

Para finalizar, Zuccarino aconseja: “En marketing, comunicación y publicidad, para destacarse, una campaña debe necesariamente partir del miedo a no entender y así llegar a un lugar incómodo y nuevo. Ir más allá del gesto, de la corrección política, del “Zeitgeist”. Ser raro. Es eso lo que nos llevará a tener resultados contundentes de negocios”.

Esta edición cuenta con 16 categorías agrupadas en las temáticas Impacto de la comercialización, Marketing impulsado por un propósito, Medios de impacto, Experimentación de la tecnología, Internet 3.0, eCommerce y Creatividad, teniendo como incorporación las categorías de ESG, CX y retail media. Además, este año los premios no solo serán físicos sino también tokenizados, utilizando obras de arte NFT creadas por el artista Adhemas Batista.

El jurado se completa con Leandro Caruso (CMO de YPF); Stella Laurenti (Communications & Media Manager de ICBC); Sebastián Gimenez (Brand Marketing Communication Director Argentina de Stellantis); Cinthya Urbina (Head of Marketing Data en Anheuser-Busch InBev México); Diego Páramos (Marketing Director en Danone Argentina); Victoria Cole (CEO de Wunderman Thompson Argentina y Chile); Carolina Méndez Acosta (Directora de Marketing de Silk México); Juan Carlos Göldy (Co-founder and Managing Director en Logan); Florencia Bameule (Marketing Director Latam de Mercado Ads); Adriana Daantje (Vicepresidente de Producto y Operaciones de Adsmovil); Valeria Fernández (Gerente de Marketing de Motorola Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia de Motorola); Adriana Knackfuss (IMX Lead de Coca-Cola); Carlos Pérez (Presidente de BBDO Argentina); Eugenio Raffo (VP de Marketing de Cervecería y Maltería Quilmes) y Juan Isaza, Vice-President of Strategy and Innovation at DDB Latina.