Paula Molinari presentó “El salto del dueño, la película”

Se cumplen 10 años del lanzamiento del libro de Paula Molinari, “El salto del dueño” que ya va por su novena edición. A modo de celebración, la autora, que a su vez, es fundadora y presidente de Grupo Whalecom, presentó un documental con cuatro casos de dueños y dueñas de empresas argentinas. Se trata de personas que se animaron a profesionalizar sus compañías, haciéndolas crecer y al mismo tiempo, logrando que estas funcionen independientemente de ellos.

La pregunta que guía el documental es: ¿qué hicieron los y las empresarias que dieron el salto? A lo largo de 50 minutos se podrán ver los testimonios de:

La Familia Zuccardi, creadores de la bodega y otros negocios relacionados (filmado en Mendoza);

La empresaria Vanesa Duran, que montó una empresa de venta directa de joyas (filmado en Córdoba);

Fernando Storchi, fundador de la cadena de gimnasios Megatlon

Hit Construcciones, compañía especializada en la restauración de edificios históricos, contado por el Arq. Fernando Hofman en una obra que están llevando a cabo en San Fernando (filmado en AMBA).

“Nuestras empresas no se transforman si nosotros no nos transformamos, y eso se logra siendo genuinos con nuestras creencias y coherentes con nuestras acciones. Son los soñadores y los hacedores los que dan el salto” afirma convencida Paula Molinari, co-fundadora de El Salto y co-directora del Programa de Profesionalización de Empresas de Dueño de la UTDT. Y agrega una frase de cabecera que la acompaña en todo estos años y está basada en su propia experiencia: “Si creés que podés y si creés que no podés, estás lo cierto”.

Tanto la película como el libro están dirigidos a quienes han fundado o dirigen empresas, también a quienes las han heredado, a gerentes de empresas de familia y a profesionales que trabajan en esta dirección. Los temas que abarca van desde la etapa fundacional, hacia la etapa de profesionalización y cómo atravesar las distintas crisis con las que se enfrentan en el camino.

“Esta película es un sueño hecho realidad. La hicimos con la intención de inspirar a otras personas para que se animen a transitar el camino de la profesionalización de sus empresas”, cuenta entusiasmada Paula Molinari quien estuvo encargada de los contenidos y la producción. Y agrega “en el camino descubrí un nuevo mundo y una nueva pasión, así que seguro vendrán otras”, remata en la Avant Premiere de “El Salto del dueño, la película” que ya está disponible para verla a través del sitio web de El Salto.