Newsan apuesta por negocios inclusivos

Desde 2016, Newsan proporciona un espacio formativo para personas excluidas del mercado laboral, con foco en jóvenes menores de 25 años, personas trans y personas mayores de 45 años, pertenecientes a comunidades vulneradas y con bajo nivel educativo. Hasta entonces, formó a 200 familias en reparación y en negocio, y continúa con el proyecto: recientemente, lanzó una nueva edición. Entrevista a Marcela Cominelli, gerente de Relaciones Institucionales en Newsan.

¿Cómo y cuándo nació el Programa de Innovación Social Newsan IN?

Newsan IN es un programa de triple impacto, creado por Newsan para promover la inclusión social de personas en situación de vulnerabilidad y excluidas del mercado laboral, a través de la reparación de electrodomésticos, en distintos partidos del conurbano bonaerense.

Con eje en la sustentabilidad y en los negocios inclusivos, en 2016, formamos a 200 familias en reparación y en negocios, para crear unidades productivas como modelo de negocio. En 2019, ya funcionaban cinco unidades productivas en un círculo virtuoso que comienza con la donación de productos de Newsan a nuestro aliado Tzedek (Fundación Tzedaká). Tzedek deriva los productos a las unidades productivas, quienes reparan y devuelven productos reacondicionados a Tzedek.

En 2020, completamos el ciclo de la economía circular, con el lanzamiento de una tienda online para la venta de los productos, y con una campaña para concientizar sobre consumo responsable y economía circular.

Newsan IN evolucionó como eje de sustentabilidad de la empresa, y conecta a nuestras áreas internas con el ecosistema social, ambiental y de negocios.

¿Qué reconocimientos obtuvo?

Newsan IN es un caso de innovación social que fue reconocido por distintas organizaciones en los últimos años, como CCIFA, Premio Conciencia y Mercurio. Además, fue presentado como caso en eventos como congresos internacionales de economía circular, en Sustainable Brands y otros espacios.

Un premio es una instancia de aprendizaje, dado que nos permite sistematizar, reflexionar, revisar y documentar la experiencia. Y a la vez, nos impulsa a inspirar a la comunidad empresaria, a estudiantes y a emprendedores, para transmitir cómo las empresas podemos acelerar la innovación y la transformación social.

¿Cuáles son las historias detrás de este programa?

Cito los testimonios de dos personas que participaron en el programa:

Jorge, de Electrotec: Electrotec fue una oportunidad para cambiar mi vida. Me encanta reparar y seguir capacitándome, para poder hacerlo cada vez mejor. Me gusta trabajar con mujeres porque son muy prolijas y me ayudan a serlo a mí también. Nos complementamos, compartimos lo que vamos aprendiendo y por eso hacemos de Electrotec una gran unidad. Estoy muy orgulloso de mí mismo y agradecido con mis compañeros y con todo el equipo que me acompaña.

Jésica, de Electrotec: Electrotec es mi segunda casa, además de mi lugar de trabajo que me despertó un potencial. Hoy pongo en práctica lo que aprendo día a día. Me encanta hacer lo que hago. Es la primera vez que puedo transmitir todo lo que sé, sin que me saquen plata ni nada con excusas; al contrario: sigo creciendo. No quiero irme nunca de acá.

¿Qué cambios realizaron para la segunda edición del programa, recientemente lanzado?

Este año pusimos especial foco a trabajar en alianza con Fundación Tzedaká y con Mercado Libre, para acelerar la llegada masiva a través del nuevo market place de Newsan IN. Esta tienda online se llama @electrosolidario y es una forma efectiva, ágil y moderna de conectar a los consumidores con nuevas formas de compra con impacto social y ambiental.

