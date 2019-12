Nahual IT ganó el Premio Sadosky 2019 a la Inclusión Digital

Nahual IT, empresa de calidad de software, fue reconocida por la Cámara de Software y Servicios Informáticos (CESSI) con el Premio Sadosky 2019 a la “Inclusión Digital”.

En Nahual IT, cuyo slogan es “Inclusive Technology”, más del 10% de staff tiene algún tipo de discapacidad (en la actualidad personas con discapacidad auditiva, visual y con Asperger).

“Nuestra industria tiene el enorme potencial de generar inclusión en términos de ascenso social, educación superior y género. En Nahual IT ya empezamos el camino, invitamos a todos a ser partícipes de esta nueva manera de crear valor para todos nosotros”, expresó Gabriel Escobar, co-fundador de Nahual IT, al momento de recibir el premio.

Nahual IT también trabaja codo a codo con los proyectos Nahual (iniciativa de inclusión y capacitación digital que, desde hace 11 años, ofrece cursos específicos de testing, programación e Internet para adultos) y DANE (desarrollan aplicaciones diseñadas para el aprendizaje de niños y jóvenes con discapacidad).

“Creamos Nahual IT para romper con las barreras de inclusion e integracion. No vemos a las personas como recursos si no como lo que son: personas. Tod@ colaborad@r es fundamental para el éxito de la empresa”, aseguró Fernando Waisman, también co-fundador de Nahual IT.