Mendoza activa paquete de leyes tecnológicas para pymes

El Gobierno de Mendoza presentó una serie de leyes que fueron aprobadas y apuntan a co-financiar capacitaciones y proyectos, entre otras iniciativas, vinculadas a las apuestas tecnológicas. Se trata de la ley de Fomento a los Emprendedores, la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación, y la de Economía del Conocimiento.

Además, autoridades locales abordaron temas vinculados a la construcción de la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y de la creación del Nodo de Conectividad.

Esto fue durante un encuentro en el que participaron: el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, autoridades del Mendoza TIC-Parque Tecnológico, el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, y la senadora nacional, Anabel Fernández Sagasti.

El titular de la cartera económica recordó que recientemente se entregaron subsidios al sector privado por un monto de US$ 870 mil a 11 proyectos privados mendocinos que están estrictamente vinculados a la innovación y la productividad sistémica de la economía. Estos montos se acoplan a los US$ 370 mil aportados desde el sector privado, elevando la suma total a US$ 1.240.000.

Otro de los objetivos enmarcados dentro de estos proyectos tiene que ver con la generación de empleo y fomentar la inversión privada. Esto sería mediante la vinculación con el programa de Entrenamiento Laboral Certificado (Enlace) a través del cual 700 pymes se encuentran entrenando a unos 1.200 mendocinos en pos de mejorar sus capacidades de empleabilidad.

Próximamente, el Gobierno apunta a inaugurar el parque tecnológico de la Zona Este, dedicado a la biotecnología puntualmente. Además, está trabajando en un proyecto similar en Zona Sur.

“Tenemos que trabajar con el gobierno nacional en la reglamentación de la Ley Nacional de Economía del Conocimiento debido a que algunas provincias tienen más beneficios que otras y Mendoza es una de ellas”, señaló.

Francisco Bravo, presidente del Mendoza TIC Parque Tecnológico, comentó: “Queremos evangelizar sobre la importancia de avanzar hacia el cambio del paradigma del conocimiento que tiene que ver no solo con la ciencia y la tecnología, sino con todo lo que tenga que ver con el conocimiento porque eso nos va a sacar del estado en el que estamos y la única forma que hay para pasar a ser un país desarrollado es con el conocimiento”.

Vea también