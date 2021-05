Los 20 libros más leídos en 2020

El 2020 fue un año atípico, que se vio marcado por la pandemia, diferentes etapas de aislamiento y distanciamiento, y caídas y cierres de actividades. En ocasiones, los libros se convirtieron en vías de escape, para viajar con la mente y desconectarse de la realidad que mostraban los noticieros. Pero en muchas otras, también fueron un espacio de reflexión y una fuente de ideas para repensar el escenario político y económico, detectar oportunidades de negocio y encauzar la toma de decisiones, aún en medio de la incertidumbre. De la mano de Cúspide, en esta nota CONTACTCENTERS presenta los 20 libros más elegidos en el año.

Argentina Primero, de Martín Redrado

Hace décadas que la Argentina oscila de manera errática entre insertarse en el mundo ingenuamente, tomando deuda y generando recesión, y cerrarse a él neciamente, emitiendo moneda y acelerando la inflación. Uno y otro caso presentan políticas fiscales inconsistentes, crisis recurrentes y desaliento social como constantes. Son los dos polos de un mismo péndulo: el del fracaso nacional. ¿Es posible construir un nuevo camino, virtuoso e inclusivo? Martín Redrado asegura que sí, y aquí demuestra cómo. Tras la pandemia, la Argentina debe estar preparada para utilizar instrumentos económicos no convencionales en el corto plazo que empalmen con un plan orientado al consumo, la inversión y las exportaciones a través del tiempo. Este libro es ese plan.

Padre Rico, Padre Pobre (20 años), de Robert Kiyosak

El estudio del libro es parte de la filosofía de Rich Dad: leer, discutir, estudiar… y discutir de nuevo. Esta edición aniversario incluye nueve sesiones de estudio para usar como guías conforme lees, relees, discutes y estudias este libro con amigos y familiares. Derriba el mito de que es necesario tener un ingreso elevado para hacerse rico, especialmente en un mundo donde la tecnología, los robots y la economía global están cambiando las reglas del juego. Enseña por qué la adquisición y la construcción de activos puede ser mucho más importante para el futuro que un gran cheque de pago, así como las ventajas fiscales que los inversionistas y los dueños de negocios disfrutan. Desafía la creencia de que una casa es un activo, como miles de personas aprendieron lamentablemente cuando la burbuja inmobiliaria colapsó. Recuerda por qué no podemos contar con el sistema escolar para enseñar a los jóvenes sobre el dinero, y por qué esta habilidad en la vida hoy es más crucial que nunca.

Hablemos de Guita, de Ramiro Marra

Ramiro Marra irrumpió en las redes sociales compartiendo su visión y su estrategia financiera. Pronto miles de personas se convirtieron en sus seguidores y se animaron a invertir en Bolsa y generar dinero gracias a sus consejos. Empresario, director de una sociedad de Bolsa y ya un referente de finanzas tanto en YouTube como en los principales medios del país. Paso a paso, con su estilo directo y divertido, este youtuber financiero habla de dinero y enseña cómo y dónde invertirlo de manera inteligente.

Vendele a la Mente, no a la Gente, de Klaric Jurgen

Este libro enseña a las personas a vender más y a no desgastarse, para así dignificar a los equipos comerciales y de ventas. El 85% de las compras se hace de forma inconsciente: los seres humanos no saben por qué compran lo que compran. A través de las neuroventas, el autor invita a descubrir cómo hacer que elijan un producto o servicio sin hacer grandes esfuerzos.

Paraisos Fiscales e Infiernos Tributarios, de Martin Litwak

Martín Litwak aborda temas como la competencia fiscal entre países, el uso de jurisdicciones de baja o nula tributación y la permanente tensión que existe entre individuos y gobiernos por temas tributarios. Con lenguaje familiar, el autor cuenta la historia de varios impuestos que hoy tomamos como inamovibles pero que, en el fondo, no son tan antiguos ni están exentos de fallas. El libro trata también la planificación patrimonial internacional, tan importante en épocas de inestabilidad como la que nos toca vivir e incluye reflexiones sobre el cobro de impuestos a plataformas digitales, criptomonedas o al uso de robots. Se trata de una obra sobre cuestiones tributarias y de fiscalidad internacional que no requiere conocimientos de base.

Cómo Protegen sus Activos los más Ricos y Porque Deberíamos Imitarlos, de Martin Litwak

Este libro es a la vez una desmitificación de las llamadas jurisdicciones offshore y una guía práctica con opciones para la eficiente estructuración de patrimonios. En sus páginas; el lector puede encontrar una explicación de cómo y por qué existen estas jurisdicciones, así cómo las organizaciones supranacionales que los aglutinan intentan demonizarlas. También es una referencia para quienes buscan mecanismos para preservar la privacidad de sus activos en la era de la transparencia. Martín Litwak explica por qué esto ya no es únicamente relevante para los más ricos; sino para cualquier persona que posea bienes que pretenda pasar a sus herederos sin que queden atrapados por una puja de aparatos fiscales.

El Cuadrante del Flujo del Dinero, de Robert Kiyosaki

Este libro revela por qué algunas personas trabajan menos, ganan más, pagan menos impuestos y se sienten más seguras financieramente que las demás. La respuesta es sencilla: se trata de saber en qué sección del cuadrante del flujo de dinero trabajar y cuándo hacerlo. El cuadrante del flujo de dinero fue escrito para todos aquellos que no desean seguir atados a la seguridad laboral; para las personas que están listas para realizar cambios trascendentales en el mundo en que vivimos, donde la información es indispensable para conquistar la libertad financiera.

Pandenomics, de Javier Milei

Este libro no niega la existencia del coronavirus. Pero sostiene que el mundo perdió la perspectiva. Sin pandemia, en condiciones normales, en el 2020 hubieran muerto en el mundo 60 millones de personas. Eso significa 165.000 personas por día. Para llegar a ese número, el coronavirus tardó 105 días. A pesar de esto, se impusieron cuarentenas cavernícolas que precipitaron una crisis económica sin precedentes a nivel mundial y que también, en muchos casos, destruyeron la legalidad y la democracia.

Legado, de James Kerr

En Legado, el autor se sumerge con profundidad en el corazón del equipo deportivo más exitoso del mundo, los legendarios All Blacks de Nueva Zelanda, para revelar 15 potentes lecciones prácticas para el liderazgo y la empresa. Legado es un manual inspirador para líderes de todos los campos de actividad que pregunta: ¿cuáles son los secretos del éxito sostenido?¿Cómo convertir la visión en acción?¿Cómo se logra un nivel superior día tras día, semana tras semana, año tras año?¿Cómo se maneja la presión?¿Cómo entrenarse o capacitarse para ganar en el más alto nivel?¿Que dejamos atrás cuando nos vamos?

Steve Jobs: Lecciones de Liderazgo, de Walter Isaacson

Steve Jobs lideró desde la dirección de Apple la revolución de la industria musical y de telefonía. Consiguió una simbiosis poco habitual al crear productos de culto que se han convertido en productos de masas. Millones de personas han seguido sus presentaciones a través de Internet, y han hecho colas durante horas fuera de sus tiendas para ser los primeros en comprar el último dispositivo de Apple. Su experiencia es, y seguirá siendo dentro de cien años, un caso de estudio en las mejores escuelas de negocios. Walter Isaacson, autor de la biografía de Steve Jobs, explica las claves de liderazgo que lo convirtieron en uno de los empresarios más exitosos

Conectate con el Dinero, de Jurgen Klaric

La gente dice que le gusta el dinero, pero este libro propone descubrir que lo que le gusta es lo que compra y nada más. Por esto es que siete de cada 10 personas le tienen miedo al dinero y no se conectan bien con él. Hablar de este tema se volvió un tabú, y además se ha convertido en algo doloroso, a causa de lo que nuestros padres y las religiones nos enseñaron. Leer este libro puede cambiar la forma de ver el dinero y la forma de relacionarse con él.

Capital e ideología, de Thomas Piketty

Thomas Piketty accedió a fuentes fiscales e históricas que diferentes gobiernos se negaban a ofrecer. A partir del estudio de estos datos inéditos, el autor propone una historia económica, social, intelectual y política de la desigualdad, desde las sociedades estamentales y esclavistas hasta las sociedades poscoloniales e hipercapitalistas modernas, pasando por las sociedades colonialistas, comunistas y socialdemócratas. De este análisis, se desprende una conclusión: la desigualdad no es económica o tecnológica, es ideológica y política.

Mentores, de Tim Ferriss

Tim Ferriss ofrece a sus lectores una guía para la vida que incluye consejos, modelos, anécdotas y curiosidades de personajes muy disímiles con un único objetivo: dar herramientas para que cada quien ordene su vida como mejor le convenga sin perder el foco y la mira en sus objetivos para ser feliz y exitoso. Sin importar cuáles sean nuestras dudas, miedos, obstáculos, edad u origen, alguien más ya ha pasado por situaciones similares, las ha resuelto de manera efectiva y ha alcanzado resultados sorprendentes. Con un estilo espontáneo y ágil, este libro puede leerse en cualquier orden y en pequeñas dosis diarias para sacar de sus páginas lecciones y consejos de oro.

La Empresa Consciente, de Fred Kofman

La empresa consciente es el resultado de quince años de trabajo con directivos de compañías como Microsoft, Yahoo!, Cisco, Google, General Motors, Chrysler, Shell, Citibank, Unilever y muchas otras. Desde supervisores hasta altos ejecutivos comprobaron en la práctica la efectividad de las estrategias que propone Fred Kofman.

¿Quién se ha llevado mi queso?, de Spencer Johnson

“Había una vez dos ratoncitos y dos hombrecillos que vivían en un laberinto. Estos cuatro personajes dependían del queso para alimentarse y ser felices. Como habían encontrado una habitación repleta de queso, vivieron durante un tiempo muy contentos. Pero un buen día el queso desapareció”. Esta fábula simple e ingeniosa puede aplicarse a todos los ámbitos de la vida. Con palabras y ejemplos comprensibles incluso para un niño, enseña que todo cambia, y que las fórmulas que sirvieron en su momento pueden quedar obsoletas.

Negocio del Siglo XXI, de Robert Kiyosaki

Robert Kiyosaki explica que el problema no es la economía: el problema eres tú. ¿Te molesta la corrupción en el mundo corporativo? ¿También estás enfadado con el gobierno por tomar decisiones malas y realizar muy pocas acciones buenas? ¿O tal vez estás enojado contigo mismo porque no tomaste el control de tus finanzas desde hace tiempo? Es muy probable que estos tiempos sean económicamente difíciles para la mayoría, pero para muchos emprendedores, esta es una época de inmenso potencial económico. No sólo es tiempo de que tengas tu propio negocio, de hecho, ¡nunca ha existido mejor momento para hacerlo!

Inquebrantable, de Tony Robbins

Luego de entrevistar a cincuenta de las mentes financieras más brillantes, Tony Robbins presenta en este libro junto con Peter Mallouk, catalogado por la revista Barron’s como el consejero financiero número uno en Estados Unidos. En esta obra revelan cómo ser inquebrantables: personas que no solo logran conservar la tranquilidad en un mundo de economías volátiles, sino que transforman sus temores en fuentes de prosperidad. Los autores acercan una guía paso a paso para transitar el camino de transformación y alcanzar la verdadera libertad financiera.

Juego del Dinero, de Robert Kiyosaki

¿Está cansado del viejo consejo que dice “Ahorre; invierta a largo plazo y diversifique”? ¿Quiere aprender cómo y por qué los inversionistas profesionales aceleran sus operaciones financieras? ¿Sabía usted que la empresa de su asesor financiero gana dinero incluso si usted lo está perdiendo? Si está listo para ser más que un inversionista promedio; entonces este libro le mostrará cómo hacer que su dinero trabaje más para usted.

El Auténtico Liderazgo, de Harvard Business Review

Este libro explica el papel de la autenticidad en el liderazgo emocionalmente inteligente. Además, señala cómo poner en práctica los principios y valores que harán que consigas ganarte el respeto de los demás, a través de las investigaciones de reputados especialistas

Capitalismo Progresista, de Joseph Stiglitz

Un provocador manifiesto para salvar al capitalismo de sí mismo. Todos tenemos la sensación de que el sistema económico se inclina a favor de las grandes empresas. Pese a todo, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, insiste en que tenemos el poder de reconstruir los cimientos del capitalismo. En este libro, identifica las verdaderas fuentes de la prosperidad económica compartida, basadas en la investigación, la educación y el imperio de la ley. Descubre cómo hemos llegado a esta situación y marca el camino para combatir algunos de los mayores desafíos de nuestro tiempo.

