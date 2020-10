LG ofrece servicio de streaming gratuito a sus clientes

LG Electronics amplía su servicio de streaming gratuito para proporcionar a los propietarios de su smart TVs mayor entretenimiento para disfrutar en casa. El servicio ampliado ofrecerá una selección de opciones, que incluye una gran cantidad de contenido coreano (“K-content”). Esto fue posible gracias a la asociación de LG con NEW ID, una empresa subsidiaria perteneciente a Next Entertainment World (NEW), una potencia de entretenimiento, medios y deportes en Corea del Sur.

A partir de octubre, los propietarios de televisores inteligentes LG en Europa serán los primero en disfrutar de los canales gratuitos de televisión con contenido exclusivo de YG Entertainment, hogar de muchos grandes talentos musicales como Blackpink , G- Dragon , Taeyang y Winner. Los amantes de la comida pueden ver el delicioso contenido surcoreano en muKbang TV, Mubeat ofrece un sinfín de videos musicales y karaoke, mientras que Billiards TV mantendrá a los fanáticos del deporte con ganas de más. Se estima que las ofertas ampliadas de LG Channels llegarán a más regiones y clientes en los próximos meses.

“Estamos orgullosos de llevar el mejor contenido coreano y de la más alta calidad a la audiencia europea, a través del líder en el mercado mundial actual de televisores, LG Smart TV”, dijo Kim Woo-taek, chairman and CEO of NEW. “Al ser el único proveedor de entretenimiento asiático que integra K-content con una innovadora plataforma de transmisión de TV gratuita, NEW ID planea expandir activamente sus servicios y canales digitales a más continentes”.

Dónde y cuándo

K- Content comenzará a implementarse en mercados selectos para televisores LG 2019 con webOS 4.5 a partir de este mes. Los clientes con televisores inteligentes LG con versiones de webOS 3.0 a 4.0 verán el servicio antes de fin de año, mientras que los televisores webOS 5.0 y los propietarios de televisores LG en más países recibirán el servicio en 2021.

“LG Channels ofrece contenido digital premium y canales de transmisión múltiple junto con una amplia gama de opciones de contenido de calidad disponibles sin cargo en televisores inteligentes LG en EE. UU., Canadá, Europa y América Latina”, dijo Lee Sang-woo, senior vice president of content service business at LG Electronics Home Entertainment Company. “De fácil acceso y descubrimiento, el contenido recientemente ampliado a los mercados europeos se basa en el objetivo de LG de diversificar el contenido en función de las tendencias en evolución”.

LG está aumentando su servicio de contenido premium en respuesta al reciente aumento en la audiencia de televisión y al rápido aumento de la audiencia de LG Channels en todo el mundo. Presentado el año pasado en Europa, LG Channels se lanzó inicialmente en Corea, Estados Unidos y Canadá y luego se expandió a países de Europa y América del Sur.