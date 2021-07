Le Wagon: La importancia de programar para cambiar el futuro

¿Programación: la profesión del futuro?

El sector tecnológico tuvo un gran crecimiento a raíz de la pandemia. Tal es así, que se acrecentó en un 35% en el 2020, de acuerdo con la escuela de programación Le Wagon, presente en 25 paìses.

Toda la infraestructura de redes y soporte que se tuvo que poner en funcionamiento, aumentó la demanda de talentos en el último año para que las compañías pudieran seguir trabajando de forma remota y no sufrir pérdidas económicas. Incluso, gracias a la ley de economía de conocimiento, muchos proyectos de tecnología vienen de empresas del exterior, aumentando aún más el requerimiento de estos nuevos talentos.

En este contexto, donde se paralizó la economía y el trabajo, muchas personas se volcaron hacia el sector tecnológico por su gran demanda y rápida salida laboral. Además, la flexibilidad de trabajar desde cualquier parte del mundo de forma remota y los beneficios que ofrecen las empresas.

Pero a pesar de que en el 2020 aumentó la cantidad de personas que se volcaron al sector IT, todavía existe una falta de perfiles de desarrolladores y no se llega a cubrir la demanda. Según la Cámara Argentina de Software (CESSI) se estima que se necesita cubrir 5.000 puestos en el sector digital y una de las razones, de esta escasez, es al modelo formativo tradicional, que no llega a cubrir las expectativas del mercado.

“La metodología, conocida como Bootcamp y surgida en Estados Unidos, está basada en un entrenamiento intensivo (360 horas repartidas en 9 o 24 semanas, según el formato) que prepara a los estudiantes en las habilidades concretas y necesarias para insertarlos de forma inmediata al mercado laboral tecnológico. Un diferencial respecto de la educación tradicional es que el contenido de los programas se actualiza constantemente a las demandas y cambios constantes del mercado y la industria Tech”, comenta Sebastián Buffo Sempé – cofounder de Le Wagon en Latinoamérica. Y añade: “Esto genera que las habilidades y graduados de los programas sean atractivos en todo momento para las empresas. A modo de referencia, el programa de Le Wagon ha sido dictado más de 600 veces y actualizado más de 4.600 veces a fin de cumplir con los estándares profesionales del mercado internacional”.