Las tendencias más importantes en dispositivos y aplicaciones para el hogar

Existe un fuerte deseo de agregar asistencia de voz a dispositivos que van desde GW a AP, extensores de Wi-Fi a centros de IoT y, por supuesto, el decodificador para SMD. También Multiple Wake Words estarán disponibles en dispositivos.Los proveedores de servicios ofrecerán al consumidor el asistente de IA de su elección: Alexa, Google Assistant, Siri, Cortana y otros, pero también ofrecen su propia Wake Word para ofrecer habilidades específicas de SP como “¿Cuál es mi contraseña de Wi-Fi? o “Muéstrame mi factura actual”, que será única para su oferta de servicios.de los proveedores de servicios para las primeras incursiones en las nuevas iniciativas de Smart Home y Home Automation.

La puerta de enlace, el punto de acceso y el SMD servirán como nuevos centros de proveedores de servicios. La experiencia IoT será tanto en la aplicación del teléfono inteligente como en la pantalla del televisor en el hogar.

• Entrega y funciones de red virtual para nuevos servicios en el hogar

Entre 2020 y 2021 se verá el aumento de los servicios de entrega en contenedores, donde las aplicaciones pueden apuntar a la casa del consumidor y “caer” en la cadena de servicio sin tener que actualizar el firmware monolítico. La cantidad de aplicaciones GW y STB será mucho menor que la de los teléfonos inteligentes, ya que se reservan servicios clave como seguridad, huellas digitales de dispositivos, IoT, detección de movimiento, Wi-Fi RRM y control parental.

Los ayudantes de baja latencia emergerán para ser simplemente “arrojados” al hogar. Las nuevas plataformas de software en contenedores como Docker y LXC, así como las plataformas de hardware mejoradas con mayor MIPS / DRAM y Flash, facilitarán esta nueva cadencia de prestación de servicios.

• 5G para el interior y exterior hogar

Por otra parte, Hugo Ramos señala que “las soluciones FWA para 5G NR en las bandas sub de 6 GHz y de ondas milimétricas crecerán en adopción. Habrá más innovación en torno a la capacidad de auto instalar equipos FWA en ventanas para permitir la rápida superposición de servicios FWA en MDU y áreas de población densa. Si bien, el Wi-Fi seguirá siendo la solución LAN de conexión doméstica predominante, una mayor innovación se centrará en aumentar el porcentaje de tiempo que los usuarios de teléfonos inteligentes utilizan 5G vs LTE en el hogar para la satisfacción del consumidor en las compras de teléfonos inteligentes 5G. Veremos innovación alrededor del repetidor 5G de onda milimétrica y la tecnología de formación de haces no solo en el interior del hogar sino también al exterior, con la aparición de repetidores internos 5G de nueva generación o femto cells”.

• Aprendizaje automático y modelos de datos mejorados

Las enormes mejoras en la nueva telemetría de banda ancha y video se verán aumentadas por los modelos de datos del dispositivo IoT que utilizan protocolos como USP y Data Elements. Habrá una mayor transparencia del uso de dispositivos y servicios en el hogar, con mucho más énfasis en el desarrollo de aplicaciones clave de ML para la autoayuda proactiva del consumidor y otras oportunidades de servicios. Con nuevos requisitos de privacidad como GDPR en Europa, todas estas soluciones se desarrollarán dentro de las reglas y marcos de estos nuevos requisitos de privacidad del consumidor.

Por: Adrian Gonzalez / www.revistaitnow.com