¿La revolución en el empleo?

Por Lic. Carlos E. Contino

La tecnología vino a cambiar el ser de los negocios, los viralizó, los multiplicó en sus posibilidades y creó nuevos mundos muchos de ellos aún en desarrollo. Fue además la protagonista de esta revolución que viene a jugar como potenciadora del trabajo humano, no como su reemplazo. Pero hoy es momento de ampliar (cambiar) el foco: dejar de concentrarse en los millennians y/o centennials y aprovechar la experiencia y perspectivas de otras generaciones. Esto decía Pierre Blancher, Gerente de Capital Humano de Deloitte en 2013.

Los verdaderos líderes tendrán éxito si adquieren capacidades para para liderar equipos multigeneracionales. Eso que el trabajo iba a desaparecer no tiene sustento, la realidad de los negocios va demostrando que afortunadamente y por mucho tiempo mas requerirá de personas humanas. No conozco actividades que no requieran de personas humanas para funcionar.

Lo que sí cambiará es el tipo de trabajo: las personas ya no realizarán tareas repetitivas ya que están siendo reemplazadas por las numerosos herramientas que la tecnología nos brinda: IOT, IA, Robotica, Machine Learning, Blockchain, Big Data, Automatización, entre otras. Es que gracias al aporte de ellas, las tareas podrán ser realizadas con mas calidad y velocidad que hasta el momento. Todas las personas deberían saber de qué se tratan estas herramientas y como mejorar sus resultados en sus procesos aplicándolas.

Las personas humanas se dedicarán a todo aquello que la automatización no pueda reemplazar: consecuentemente cambiaran los perfiles de habilidades y comportamientos, hacia procesos que requieren más de la mente que de lo fisico. Más de especialistas que de generalistas. Formaciones más entendidas en tecnología y cómo esta simplifica, automatiza los procesos y los hace más simples, más repetitivos, dependientes de una determinada lógica posible de emular con las herramientas mencionadas y las que surgen cada día.

El trabajo humano, en este contexto, tendrá mayor valor y no menos: Los mismos empleados con mas conocimientos de IT pueden mejorar sus procesos per se. Así, no sera necesario que nadie de afuera lo haga por ellos. Cada empresa deberá trabajar en el tipo de empleo que va a brindar y el tipo de competencias que va requerir diseñar para responder a los procesos que su negocio necesite. Se trata de capacitar a sus planteles acerca de la tecnología y como esta puede contribuir a su trabajo para obtener mejores resultados con menor esfuerzo y tiempo.

Nuevas realidades, nuevos empleos, nuevos requerimientos, nuevas oportunidades; las personas siguen siendo la diferencia estratégica y sustentable entre una empresa y otra. Teletrabajo, Oficinas Virtuales, Flexibilidad (con perdón de la palabra), Freelancers y Empleados trabajaran juntos, estos son los aportes de la tecnología al cambio cultural de estos tiempos. Lo cierto es que cada empleado será dueño de su destino aceptando el desafió de desaprender para aprender nuevas competencias o bien quedará fuera del mercado laboral formal.

Para tener trabajo hoy se hace imperioso tener las habilidades y conocimientos que el mercado solicita, de lo contrario si se estará afuera. En cierto sentido, estando correctamente reguladas estas modalidades atípicas de empleo van a ayudar a empresas en ser más competitivas a nivel de los Mercados Locales, Regionales y Globales lo que las hará sustentables en el tiempo.

A su vez, facilitarán el ingreso al mundo laboral a jóvenes, personas con capacidades especiales, freelancers, emprendedorismo, trabajo temporal, tercerización. La nueva realidad deberá ser incorporada a la legislación y a los convenios colectivos de trabajo. El empleo atípico sera creciente en tanto que el empleo por contratos a plazo indeterminado tenderá a disminuir (según OIT, sólo el 30% de los trabajos a nivel global tienen esta modalidad)

Los nuevos y crecientes negocios están diseñados con estas formas de empleo, cierto emprendedorismo, temporalidad, tercerización, salario por hora, son denominadores comunes al trabajo nuevo UBER, UBER EATS, GLOVO, DELIVERE, RAPPI, STUART, PEDIDOS YA, ETC.

Otro de los capítulos mas interesantes fue el dedicado al tiempo que vamos a trabajar, si vamos a vivir más años debemos trabajar más tiempo para generar el ahorro necesario. Para financiar el mayor tiempo de vida el Foro Económico Mundial esta recomendando las edad de retiro a los 70 años y no antes.

La salud de los 60 de hoy equivale a la salud que teníamos a los 40 hace 50 años.

Pierre agregó finalmente en 2013 que si necesitamos que las personas aprendan mucho hay que acercarlas a las cosas que les gustan. Los autodidactas siempre están en un rol de hacer lo que les gusta ya que aprender lo que a uno no le gusta es un esfuerzo al que pocas personas quieren estar expuestas. Solo quien hace lo que le apasiona lo hará extraordinariamente bien. Acercar a las personas a ello es el desafío de la alta gerencia en general y de capital humano en particular.

Más info: www.cona.com.ar