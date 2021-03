IBM lanza su cuarta convocatoria anual de Call for Code

Junto con el creador de Call for Code David Clark Cause, Charitable Partner United Nations Human Rights, y la Linux Foundation, IBM anunció el lanzamiento del desafío global Call for Code Global 2021. El concurso de este año invita a los desarrolladores de software e innovadores del mundo a combatir el cambio climático con tecnología de código abierto.

En su cuarto año, la iniciativa Call for Code ha llegado a más de 400.000 desarrolladores y solucionadores de problemas en 179 naciones, y ha generado más de quince mil aplicaciones. Call for Code tiene como objetivo impulsar el progreso humanitario inmediato y duradero en todo el mundo a través de la creación de aplicaciones prácticas basadas en software de código abierto, incluyendo Red Hat OpenShift, IBM Cloud, IBM Watson, IBM Blockchain, datos atmosféricos de IBM’s Weather Company, y recursos para desarrolladores y APIs de socios como Intuit y New Relic.

Para ayudar a enfrentar el cambio climático, IBM está anunciando nuevas asociaciones este año con Heifer International and charity: water. Heifer International se une al movimiento Call for Code, aportando su experiencia de renombre mundial en la mitigación del hambre y la pobreza mediante la inversión en los agricultores locales y sus comunidades.

“Los pequeños agricultores producen la mayoría de los alimentos del mundo y están en la primera línea de la crisis climática. Con acceso a la información y la tecnología, pueden tomar decisiones informadas sobre qué crece y cuándo, permitiéndoles aumentar sus ingresos, mientras alimentan al mundo”, dijo David Gill, director senior de Innovación Tecnológica de Heifer International. “Estamos muy entusiasmados de unirnos a IBM y las comunidades de desarrolladores y de código abierto para apoyar estas soluciones que tienen el potencial de aumentar el acceso al agua, los alimentos y los mercados para millones de personas en todo el mundo.”

La defensa múltiple de IBM por la sostenibilidad ambiental se remonta a décadas atrás. A principios de este año, IBM anunció que alcanzará cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2030 al priorizar la reducción de sus emisiones, esfuerzos de eficiencia energética e incremento del uso de energía limpia en los más de 175 países donde opera. Más recientemente, IBM Research anunció avances en la aceleración del descubrimiento de nuevas tecnologías de captura, separación y almacenamiento de carbono.

“El cambio climático es uno de los temas más urgentes de nuestro tiempo, y debemos aplicar nuestro ingenio colectivo y tecnologías de vanguardia para lograr una diferencia duradera”, dijo Ruth Davis, directora de Call for Code de IBM. “Junto con nuestro ecosistema de socios, IBM trabajará con el equipo ganador para incubar y desplegar su solución en las comunidades donde más se necesita, al igual que hemos hecho con los ganadores anteriores. Aliento a todos los desarrolladores e innovadores del mundo a aprovechar esta oportunidad a través de Call for Code para cambiar nuestra trayectoria climática.”

La solución ganadora del año pasado, Agrolly, es una aplicación diseñada para apoyar a los pequeños agricultores proporcionando predicciones y recomendaciones sobre el clima y los cultivos. Desde octubre, el equipo de Agrolly ha expandido su solución a nuevos mercados y ha proporcionado capacitación práctica a más de 500 agricultores rurales de Mongolia, India y Brasil, que están probando y utilizando la aplicación para combatir los efectos del cambio climático. Agrolly también está trabajando con el IBM Service Corps en un plan de despliegue para mejorar y probar su tecnología en los próximos meses.

Call for Code ha generado más de 30 soluciones que se están incubando y probando sobre el terreno en una serie de implementaciones, incluyendo 12 proyectos de código abierto alojados por la Linux Foundation, permitiendo que estos proyectos evolucionen a través del poder de la comunidad de código abierto. Como el último ejemplo, hoy en el Día Mundial del agua, la Fundación Linux anunció que otra solución Call for Code, Liquid Prep, será alojada en la Fundación para que los desarrolladores de todo el mundo puedan contribuir con su móvil, IoT, Edge, cloud y habilidades meteorológicas para ayudar a los agricultores a optimizar el uso del agua durante las sequías.

“El equipo ganador de cada desafio global de Call for Code recibe $200,000, y el apoyo de IBM Service Corps, expertos técnicos y socios del ecosistema para incubar su tecnología, abrir su código para que esté disponible para cualquier persona pueda utilizar, e implementar su solución sobre el terreno en comunidades de todo el mundo”, dijo David Clark, CEO de David Clark Cause, y creador de Call for Code. “Este año el concurso se centra en tres subtemas que son clave para combatir el cambio climático: agua limpia y saneamiento; hambre cero; y producción responsable y consumo verde.”

El ecosistema global de expertos, empresas, fundaciones, universidades y celebridades que apoyan Call for Code continúa expandiéndose, incluye a UN World Food Programme Innovation Accelerator experts, Arrow Electronics, Black Girls Code, Caribbean Girls Hack, Clinton Foundation, Clinton Global Initiative University, Ingram Micro, Intuit, Kode With Klossy, NearForm, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, United Way, y World Institute on Disability.