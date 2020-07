Get The Look by Farmacity apuesta por el eCommerce

VTEX, la plataforma de comercio unificado que presta servicios a marcas y retailers, implementó una estrategia omnicanal en Farmacity, la cadena de farmacias argentinas que cuenta con más de 300 locales en todo el país, logrando acelerar su canal de eCommerce y crecer un 70% en los últimos 3 meses. Además, implementaron la plataforma de eCommerce para GET THE LOOK, el beauty store de Farmacity.

“Vamos camino a un nuevo retail, en donde el metro cuadrado va a tener otro valor”, sentencia Darío Schilman, Country Manager de VTEX Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay, “un valor asociado al cuidado y al respeto del “espacio físico” del cliente para evitar contactos innecesarios. Habrá nuevos layouts y configuraciones, personal más entrenado, dinámicas de atención con agendamiento de turnos, higiene y seguridad en extremo y optimización de tiempos en tienda. Los darkstores e iniciativas de pickup serán algunas de las tendencias que iremos viendo en modalidad de “prueba y error” hasta lograr la confianza y adopción por parte de los clientes”.

Uno de los casos de clientes más destacados es el de Farmacity que en 2 semanas hicieron lo que en tiempos normales hubieran hecho en 3 o 4 meses: Lanzaron una línea exclusiva de call center: una línea telefónica para asistir al segmento lejano a la tecnología, especialmente pensada para adultos mayores; desarrollaron herramientas digitales para las Jornadas de vacunación, otra para reserva de medicamentos y consulta de disponibilidad de medicamentos online y otra para enviar los medicamentos a domicilio: a través de un formulario web para cargar recetas y acercar los medicamentos al domicilio.

“Gracias a la capilaridad de las tiendas físicas, comenzamos a preparar los pedidos en los locales”, cuenta Mariano Tordó, Director de Ecommerce y Marketing de Farmacity, “diariamente se preparan entre un 20 y 30% de los pedidos y, como nuestra propuesta de valor es naturalmente omnicanal, los locales son clave para poder cumplir con la demanda. En 3 meses el canal de eCommerce creció en un 70% y se mantiene en el tiempo”.

Por otro lado, VTEX implementó, junto a su partner Summa Solutions, la plataforma de eCommerce para GET THE LOOK, el vertical de beauty de Farmacity.

GET THE LOOK, proponía el desafío de llevar el canal offline a un sitio transaccional completo que permitiera a los clientes tener una experiencia de compra atractiva. Gracias a la flexibilidad y agilidad de la plataforma VTEX esto pudo hacerse en un tiempo récord, lanzando la tienda en menos de 2 semanas y media.

Con un crecimiento orgánico anual del 43% en los últimos cinco años, VTEX ha alcanzado la madurez como un jugador global en el mercado de comercio digital. Además, ha sido reconocida por IDC y Gartner como una de las plataformas de comercio digital globales líderes basadas en la experiencia del usuario que ofrece junto a su facilidad de configuración y su rápido tiempo de implementación. La tecnología de la plataforma VTEX se adecua a cada empresa: es una plataforma end-to-end, totalmente adaptable, omnicanal y que evoluciona al ritmo de las expectativas de los clientes.

Hoy, en VTEX están recibiendo aproximadamente un 40% más de consultas para implementar tiendas online en comparación con un mes “normal” y se han movido rápidamente para permitir que sus clientes tengan todas las nuevas tecnologías a su alcance con soluciones de time to market rápido. Cuentan con propuestas para aquellas empresas que estén interesadas en estar online en 20 días y así puedan empezar a operar en el canal digital.

Otra nueva tendencia que muchas empresas están implementando es el “social selling” o carrito compartido que tiene como objetivo lograr una interacción con los clientes de manera más ágil: los vendedores que normalmente sirven en tiendas físicas, pueden continuar vendiendo en línea, desde cualquier dispositivo, agregando productos y enviando el carrito al cliente a través de canales como WhatsApp, Facebook Messenger y correo electrónico; y otra tendencia en aumento es la implementación de darkstores y marketplaces en tiempo récord.

“Somos seres sociales y tenemos necesidad de interactuar, pero la vuelta a la tienda física, al retail, va a ser con mucho cuidado: El eCommerce llegó para quedarse y será la nueva forma de comprar de gran cantidad de gente que antes no lo hacía”, finaliza Schilman.