gA llevará sus soluciones a SAPPHIRE Now Reimagined 2020

La compañía global de tecnología gA participará de SAPPHIRE Now, una de las conferencias de tecnología empresariales más esperadas, organizada por SAP.

Este año SAPPHIRE Now Reimagined contiene tres etapas: SAPPHIRE Now Unplugged, SAPPHIRE Now Vision y SAPPHIRE Now Converge, con diferentes formatos digitales incluyendo videos, sesiones magistrales, historias de clientes, demostraciones, escenarios virtuales y mesas redondas. Será de forma online del 15 al 19 de junio de 2020 e incluirá 11 canales, cada uno de los cuales se enfocará en distintos aspectos de la empresa inteligente.

gA compartirá sus soluciones y conocimiento de negocio a través de dos presentaciones, las cuales podrán ser encontradas el 18 de junio a partir de las 11.30hs (MX, COL), 12:30hs (CH, EST), 13:30hs (AR, BR, UY), en el canal Business Technology Platforms de Latinoamerica, de SAPPHIRE Now Converge:

Navigate: desarrollo con SCP que guía a las empresas en la toma de decisiones

Los datos maestros como aliados en negocios de alta demanda

Adrián Jerbic, Head de Enterprise Applications para Latam y MD de Región Sur y Andina de gA, señaló: “La colaboración y el intercambio hacen posible la innovación. Es por eso que nos enorgullece ser parte de SAPPHIRE y poder compartir con toda la comunidad SAP lo que estamos haciendo para transformar los negocios, digitalizar la toma de decisiones, ganar ventaja competitiva frente a oportunidades exponenciales que se presentan en el contexto actual y continuar operando de manera sustentable en escenarios de incertidumbre”.

Desde la compañía afirman que las empresas de todos los tamaños están creando nuevas ideas y remodelando industrias, especialmente en medio de la incertidumbre y de las cambiantes expectativas de los clientes por lo que invitan a avanzar y a re-imaginar nuevas posibilidades de negocio uniéndose a través de SAPPHIRE Now Reimagined.

Para inscripciones, clic aquí. https://events.sap.com/sapphirenow-lac-spanish/es/registration.aspx

