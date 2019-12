Equipo que vale oro

Entrevista a Romina Gisele Cesarin, development & training specialist en DHL Express, firma ganadora del premio PAMOIC oro en la categoría “Mejor Operación Interna”.

¿Qué los motivó a presentarse a la edición 2019 del Premio PAMOIC?

Uno de los motores principales que nos impulsaron a inscribirnos fueron nuestros propios colaboradores. Cuando recibí la invitación, no dudé en compartirla con mi equipo y, sin titubear, me dijo: “¡Anotémonos! ¿Qué tenemos para perder?”. La confianza de las personas en la empresa, en los procesos y, particularmente, en la gran calidad de servicio que ofrecemos día a día fue la mayor motivación. Sabemos el arduo trabajo que hacemos para centrarnos en nuestros clientes, así que, ¿por qué no compartirlo con el resto del mundo?

¿Cómo recibió la noticia de haber sido elegido ganador?

Realmente fue una noticia maravillosa. Era la primera vez que participábamos del Premio PAMOIC y, como todo principiante, teníamos nuestras dudas. Era un desafío importante, más aun sabiendo que también competíamos con grandes empresas. Cuando recibí el correo de la premiación, aquel lunes 28 de octubre, y vi que DHL estaba entre las ganadoras, y además, obteniendo el Premio Oro, me llené de emoción y orgullo. Al compartir la noticia con mi equipo, festejamos juntos ese triunfo tan merecido.

¿A quién le dedica el premio?

No podría decir que el premio se lo dedico a alguien en particular o a un grupo específico, porque estaría siendo un tanto egoísta. Creo que este gran reconocimiento que PAMOIC nos da se nos dedica a todo DHL Express, porque somos una gran familia y todos, cada uno desde nuestros roles, hacemos que cada día sea un gran día. No podría atribuirme este triunfo como propio. Este premio es de todos, tanto de los que trabajamos en DHL, como también de nuestros clientes, nuestro motor primordial para que esta máquina amarilla siga en pie.

¿Un consejo que quieras darle a las empresas que aún no se han presentado al Premio PAMOIC?

Ante todo, sugiero a las compañías que se animen a participar, que no tengan miedo de afrontar nuevos desafíos, nuevas experiencias, nuevos horizontes. Lo importante de la oportunidad que nos brinda PAMOIC es hacernos ver ante un público y un mundo distinto; es darnos a escuchar para que el resto sepa que existimos y lo que hacemos. Siempre vamos a aprender, ya sea que saquemos un primer puesto o no; y si logramos ese Premio Oro triunfal, mucho mejor aún, porque nuestro éxito está garantizado.

