Hace más de 10 años, se sumó a IGECH para dar sus primeros pasos en el mundo laboral. La formación constante, la actitud positiva frente a cada desafío y la versatilidad marcaron su camino en un entramado de ámbitos profesionales que lo distinguen. Hoy, apoyado en sus equipos, es parte del éxito de empleos de la compañía y vela por los intereses de su comunidad desde el espacio público. Entrevista a Francisco Ingaramo, coordinador general en IGECH.

Por Laura Ponasso

En pocas palabras, ¿cuáles son tus motivaciones a nivel profesional?

Profesionalmente, mis motivaciones son cambiantes. Año a año, los desafíos son diferentes y eso me genera nuevas motivaciones. Sin embargo, todas reúnen un denominador común: ser un generador de cambios, orientado a la innovación y a la mejora continua en los procesos dentro de las organizaciones en las que me desempeño.

¿Cómo fue tu carrera académica?

Me recibí de licenciado en Administración en la Universidad Nacional del Nordeste, en 2012. Además, un año antes de graduarme, realicé un curso en inglés comercial en Londres, en el Eurocentres Global Language Learning. En el año 2014 obtuve una especialización en Administración y Liderazgo Internacional en CUOA Business School de Vicenza, Italia, y en 2017 obtuve una diplomatura en Estrategia Comercial y Marketing para PyMes.

¿Cómo llegaste a IGECH y cómo fue tu carrera en la empresa?

Mi historia en IGECH se inició hace 10 años, con la oportunidad de realizar mis primeros pasos en el mundo laboral. Comencé tabajando solamente cuatro horas por día en el área administrativa. Luego y con el pasar del tiempo, a medida que se generaban lugares y oportunidades, fui ganando mayores responsabilidades, atento a lo que necesitaba la empresa.

El crecimiento exponencial de IGECH llevó a la decisión estratégica del Directorio de invertir en la formación de sus recursos. Esto me permitió seguir desarrollándome, para ir ocupando un rol de mayor preponderancia y alcanzar la posición en la que hoy me desempeño. Trabajo en conjunto con la Gerencia en la toma de decisiones ejecutivas y estratégicas de la empresa.

¿Qué te atrajo y qué te atrae hoy de la compañía, para continuar eligiéndola después de 10 años?

Me gusta la dinámica del rubro. Además, IGECH es una empresa que empezó como una simple agencia de cobranzas y hoy, tras cumplir 10 años en la firma, veo los cambios que fueron surgiendo. Si bien es una PyMe familiar, entendió la dinámica de la adaptación como horizonte, y actualmente ofrece un abanico de soluciones para sus clientes.

¿Cómo viviste el crecimiento de la firma?

Todo contexto de cambios y desafíos genera cierto estrés, con el que, con el paso del tiempo, aprendemos a convivir. Es importante entender que cada situación nos deja un aprendizaje, y así vamos formando nuestra propia experiencia.

Particularmente, esta pregunta me transporta a mis inicios y me genera una sensación de mucha alegría. Pero debo reconocer también que ese camino claramente tiene momentos de tensión y dificultades, que en definitiva fueron claves en el aprendizaje.

¿Qué significó para el equipo el reconocimiento bronce en el Premio Argentino a las Mejores Organizaciones de Interacción con Clientes (PAMOIC) 2018 como la “Mejor Estrategia de Cobranza”?

Este reconocimiento fue para nosotros muy importante, principalmente, porque el caso presentado fue el puntapié inicial para todo un cambio en la estrategia de cobranza de nuestras principales carteras de clientes. Fue como poner un moño a meses de trabajo, ya que el verdadero premio lo habíamos visto reflejado en el crecimiento en el recupero. Este galardón, al igual que los reconocimientos de algunos clientes a lo largo de los años, son incentivos para seguir buscando la mejor manera de hacer las cosas y, en definitiva, para seguir dando razones para que las empresas nos elijan.

¿Qué nivel de injerencia o relación tiene la empresa con su comunidad?

IGECH es una empresa altamente comprometida con la sociedad correntina. Forma parte de la Federación Empresarial de Corrientes y colabora en todos sus eventos. Fundamentalmente, participa en la Comisión de Jóvenes, de la cual soy fundador y para la cual fui designado como primer Presidente, rol que ejercí entre 2015 y 2017.

¿Qué destacás de tu participación en la Federación Empresarial de Corrientes y en la CAME Joven?

En la Federación Empresarial de Corrientes (FECORR), destaco haber generado ese primer grupo de jóvenes que se animaron a participar en un espacio fuera de sus emprendimientos y empresas, totalmente nuevo y desconocido. Cada uno entendió que el objetivo era aportar para lograr “un Corrientes mejor”, dejando de lado muchas veces su propio interés. Y viendo lo que es hoy FECORR JOVEN y el compromiso que los profesionales llevan, el hecho de haber sido parte y de contribuir desde el lugar que me tocó, me genera un nivel de orgullo y satisfacción enorme.

Por otro lado, mi participación como pro secretario en CAME Joven fue una experiencia muy linda. Me desempeñé con un gran grupo de dirigentes, que me enseñaron la importancia de llevar la voz de la cámara local a nivel nacional, y velar por los intereses de quienes uno representa, sin perder como horizonte el bien común por el cual estábamos convocados.

¿Cómo fue tu primer acercamiento a la gestión pública, y tu camino hasta llegar a subsecretario de Desarrollo de Economía Urbana en la Municipalidad de Corrientes?

El hecho de participar como dirigente en un club de barrio, como lo es el Club Social y Deportivo Camba Cuá, y también dentro de la Federación Empresarial de Corrientes me acercó a otras realidades que antes no estaban dentro de mi espectro. Durante mis primeros años dentro de la FECORR, me di cuenta lo que generaba en mí participar en decisiones que tienen impacto en la sociedad en general. Por ello, me fui interiorizando y fui participando cada vez más en espacios de opinión y de generación de políticas inherentes al desarrollo económico. Cuando en 2017, el Dr. Eduardo Tassano con su equipo ganó las elecciones y asumió como intendente de la ciudad, pidió a la Federación que recomiende jóvenes para ocupar lugares dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico. Y así inicié mi camino en la gestión pública.

¿Cómo concilias tu actividad en el ámbito privado y público?

Es difícil conciliar ambos espacios, sobre todo porque hay instancias que te colocan en veredas distintas. Pero creo que, al final de todo, me da un panorama general desde ambos lados. Más allá de eso, creo que la formación de equipos de trabajo en los que uno pueda confiar y apoyarse es clave para ejercer cualquier actividad. Y en este caso, la situación es similar, entendiendo que el impacto a nivel público es mucho mayor y requiere un nivel de responsabilidad que no puede ser negociado.

¿Cómo ves la evolución del sector de contact centers en los últimos años? ¿Y en Corrientes?

Es una industria que tiene una dinámica que pocas otras tienen. Constantemente se está innovando en materia de desarrollos tecnológicos y agregando valor a cada servicio. La clave está en entender lo dinámicos que tenemos que ser, y en pensar siempre cómo podemos brindar una nueva solución al cliente.

En Corrientes, el sector no logró muchos desarrollos. Hasta el día de hoy somos el único contact center formalmente radicado aquí, y esto se da puntualmente por las políticas de provincias vecinas que buscaron promover la radicación de la industria. Creo que con las ultimas políticas trabajadas y con proyectos a largo plazo, como la de creación de un Distrito Tecnológico o la redefinición del Parque Industrial Tecnológico Santa Catalina, en unos años, estaremos frente a otro tipo de nivel de crecimiento del sector, con el efecto y el impacto que eso tiene en la generación de empleo.

