Eliana Kohler Presas: “Es muy importante sentir que trabajamos en una empresa donde se interesan por la persona”

Eliana es parte de CAT Technologies desde hace más de seis años y se desempeña como jefa de Administración de Personal. En esta entrevista, cuenta cómo es su experiencia conjugando el rol de líder, colaboradora y madre a la vez.

Muchas mujeres desempeñan una doble situación de responsabilidad: trabajo y hogar. En tu caso, ya sos madre. ¿Cómo transitás esto? ¿Cómo es tu experiencia en CAT?

Lo transito con diferentes sentimientos: tengo momentos de culpa inevitables, de sentir que los dejo todo el día y que otra persona los está criando. Pero cuando me viene ese sentimiento, también me doy cuenta que necesito tener mi desarrollo personal y profesional. Yo sigo siendo una persona con metas y objetivos (personales y profesionales), más allá de ser mamá. Y si bien mucho de lo que hoy hago es por ellos, la realidad es que mi trabajo me gusta. Disfruto venir a trabajar, tener mi tiempo personal, ser yo, Eliana, y no solo mamá. CAT me ayudó mucho para que esta sensación no la sienta tanto. Ya desde el embarazo me vi apoyada y acompañada por mi equipo, mis pares y los directivos de la empresa. A veces, pienso que de no ser por todos ellos no hubiera podido con el embarazo múltiple y estos dos años de los melli que vengo transitando. Es muy importante sentir que trabajamos en una empresa que se interesa por la persona y por lo que nos pasa, y tengo la suerte de sentirme así en CAT.

Las mujeres están asumiendo roles cada vez más claves dentro de la sociedad, ¿Qué opinión tenés al respecto?

Estamos asumiendo un rol para el cual estamos sumamente capacitadas. Nos estamos empoderando, nos dejamos de callar y evidenciamos todo lo que nos pasa. En mi opinión, el rol de la mujer estaba oculto. Antes, la frase era: “Detrás de todo hombre, hay una gran mujer” y hoy dejamos de estar atrás. Estamos a la par, decimos las mismas cosas, tenemos las mismas capacidades y nos hacemos valer.

¿Cómo ves a las nuevas generaciones de mujeres que se vienen?

Las nuevas generaciones no están permitiendo ningún tipo de abuso. Están mejor informadas desde chicas, no conciben la idea de que haya diferencias de género y, por ende, no toman nunca una posición que las deje en desventaja frente a los hombres. Creo que es un cambio de mentalidad y nosotros como madres y padres debemos acompañar a esta nueva generación en sus valores y libertades.

¿Creés que existen diferencias entre el liderazgo femenino y el masculino?

Sí, yo creo que hay diferencias en cuanto al trato. En general, el liderazgo femenino es más empático, no porque los hombres no lo puedan ser, pero generalmente cuando está involucrada una mujer las cosas se suavizan más y hasta se busca más el consenso en los temas. Creo que el liderazgo masculino, muchas veces, es más directo, mientras que el de la mujer es conciliador: dice lo mismo, pero no confronta.

Para finalizar, ¿Qué le aporta la mujer al mundo de los contact centers? Y en lo personal, ¿Qué te aporta a vos el contact center?

Aportamos empatía y consenso. Somos la parte soft del contact center. Generamos mejor predisposición estemos en el área en que estemos. Y a mí el contact center me dio mi carrera profesional: ya llevo 16 años en este mundo. Siempre digo que supongo que en otra industria más tranquila me aburriría (trabajé solo cinco años en un estudio contable y nunca más trabajé en otro lado que no fuera un CC). Sigo aprendiendo día a día, porque se me presentan nuevos desafíos, nuevas responsabilidades y eso hace que pueda seguir creciendo profesionalmente, sobre todo, por la confianza que tienen los directivos de la empresa en mi conocimiento y en mi criterio para seguir dándome esos nuevos desafíos.

