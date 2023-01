El Congreso de Contact Centers regresa a España

La Asociación AEERC y la Asociación CEX, que engloban a las empresas y profesionales más destacados del contact center, el año pasado se unieron persiguiendo el mismo objetivo.

El reto fue: crear un punto de encuentro para compartir experiencias, analizar y profundizar en las últimas tendencias y avances tecnológicos y reflexionar sobre los desafíos a los que nos enfrentamos cada día para ofrecer una experiencia de cliente única y con los mayores estándares de calidad.

Con esa premisa nació el Congreso Contact Center, un espacio en el que se visibiliza la importancia de esta industria y su contribución al mantenimiento y la sostenibilidad de la economía, ya que los servicios que presta mantienen conectada a la sociedad, inmersa en un profundo cambio de transformación digital.

La 1ª edición de este evento exclusivo, independiente y de calidad reunió a más de 150 altos directivos, reputados ponentes y la figura del “Embajador del Contact Center”.

En este marco, José Francisco Rodriguez, presidente de la AEERC, señaló: “Aunque solo tenga un año de vida, el Congreso se ha convertido en un referente de la industria. No se trata únicamente de un evento, es una iniciativa que ha llegado para quedarse, un hito impulsado y desarrollado por dos asociaciones y en el que estamos trabajando intensamente”.

El 2° Congreso Contact Center se celebrará el 23 de febrero de 2023, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz. Y como novedad de esta edición, tendrán el impulso económico de más de 15 empresas, evidenciando la fraternidad que existe en nuestra industria, que aúna sus fuerzas para ser valedores imprescindibles en la relación de las marcas y organismos con los consumidores y ciudadanos.

A su vez, Iñigo Arribalzaga, presidente de la Asoción CEX, dijo : “En esta ocasión, el lema escogido ha sido: «El Contact Center en España, conectando con el futuro». Ahora mismo estamos cerrando la agenda y os puedo garantizar que esta 2ª edición no dejará a nadie indiferente”.

“Contaremos, nuevamente, con el reconocimiento al “Embajador del Contact Center” y con grandes ponentes, como el ex Director General de la AEAT y ex Presidente de la SEPI, Ignacio Ruiz-Jarabo. También tenemos la confirmación de compañías como LinkedIn o Microsoft, que nos hablarán sobre temas punteros y apasionantes como la importancia de la imagen de marca personal o el metaverso y ¡esto es solo el comienzo, así que no os lo podéis perder!”

