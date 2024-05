El 42% de los argentinos no aceptaría un trabajo que no ofreciera oportunidades de formación en habilidades para el futuro

Randstad, la compañía de talento líder a nivel global, presentó los resultados de la última edición del Workmonitor, un estudio que releva las expectativas, estados de ánimo y comportamiento de los trabajadores en 34 países, incluido Argentina, del que surge que el 42% de los trabajadores argentinos no aceptaría un trabajo que no le ofreciera oportunidades de formación en habilidades para el futuro, cifra que supera en 6 puntos porcentuales a la media arrojada a nivel global, poniendo en evidencia que las oportunidades de aprendizaje son menos negociables entre los trabajadores argentinos que en el resto del mundo. Incluso, el 32% de los argentinos aseguró que dejaría un trabajo si no le brindara opciones de desarrollo y formación para el futuro.

Al comparar estos indicadores a nivel regional, podemos ver que los trabajadores de Brasil (48%) y México (47%) dan mayor importancia a la preparación para el futuro que los trabajadores de Chile (43%) y Argentina (42%). De todas formas, los resultados muestran que en toda la región hay una alta valoración de la formación en habilidades laborales para el futuro, en comparación con la media global (36%).

Sobre estos resultados, Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay afirmó: “Está claro que en un mercado laboral en constante evolución, donde surgen a diario nuevas habilidades laborales y otras quedan obsoletas, las posibilidades de formación y capacitación para el futuro resultan un factor fundamental para los trabajadores a la hora de analizar una propuesta laboral”.

El estudio de Randstad no solo indaga sobre la importancia que tiene la capacitación para el futuro para los trabajadores en una situación ideal, sino que también investiga lo que sucede con este indicador en la realidad. En este punto, el 50% de los argentinos aseguró que su empleador lo está ayudando a desarrollar habilidades para su futuro profesional, 2% por debajo de la media a nivel global (52%).

Si observamos este indicador a nivel regional, los trabajadores de México (63%) son quienes reciben mayor formación para el futuro por parte de sus empleadores, seguidos en orden decreciente por los trabajadores de Brasil (59%), de Chile (52%) y Argentina (50%) respectivamente.

Al consultar sobre las áreas de aprendizaje y desarrollo más valoradas, la formación en inteligencia artificial surge en lo más alto de las preferencias (49%), seguido por tecnología (40%); ciencia y análisis de datos (24%); programación y codificación (22%) y habilidades de gestión y liderazgo (21%) completando el top 5 de las disciplinas de formación para el futuro más valoradas por los argentinos.

Finalmente, al consultar a los participantes sobre quién recae la responsabilidad de la formación en habilidades laborales, el 45% de los argentinos afirmó que la formación y capacitación en habilidades para el futuro es responsabilidad del empleador, mientras que un 20% refirió que es responsabilidad de los propios trabajadores.

“El avance de la tecnología y la digitalización en las organizaciones está cambiando la forma en la que trabajamos, la esencia misma de las tareas laborales y cómo nos formamos y desarrollamos profesionalmente. Hoy, con una vida útil de las habilidades laborales cada vez más corta, tanto las organizaciones como los trabajadores tienen cada vez más claro que el camino es la formación permanente y a cualquier edad. Es por esto que las empresas incluyen a la formación como un factor cada vez más importante de su propuesta de valor y los trabajadores están tomando conciencia de que el desarrollo y adquisición de nuevos conocimientos y habilidades laborales también es una responsabilidad propia para poder mantener la empleabilidad en un mundo laboral en permanente evolución”, agregó Andrea Ávila.