El Banco Supervielle y Adiras (Asociación de Directorios Asociados), con el apoyo de CONTACTCENTERS, desarrollaron el webinar para empresas del sector Educación “¿Cómo adaptarnos al nuevo contexto?”. La actividad, que contó con la participación de 150 personas, tuvo como panelistas a Patricia Wilensky, Pablo Barassi (CEO de Integrar RH) y Nicolás Gimenez (CEO de Blended)

Gonzalo Suarez, gerente del segmento pyme y emprendedores de Banco Supervielle, dijo: “Dentro del segmento pyme, venimos trabajando con un foco estratégico en el sector educación”. El banco, que ya cuenta con 400 clientes está dando líneas especiales y facilidades en todo lo que es cobros y pagos simples y generando ahorros en nuestra comunidad. “Ya hay más de 14.000 docentes que cobran sus sueldos a través del Banco”, dijo Suarez.

Qué dijeron los especialistas

En relación a lo estrictamente educativo como así también en la gestión de equipos de trabajo, Patricia Wilensky dijo que “para muchos el problema que se presenta está asociado a lo tecnológico, en tanto que para otros en que no tienen cercanía” A su vez, habló sobre la técnica de la reversibilidad tendiente a generar conversaciones de convivencia para gestionar equipos remotos. En ese sentido, Wilensky dijo que se puede establecer un continum entre la “exposición, la indagación, la proposición y el acuerdo” en vistas de generar mayores niveles de participación y compromiso tanto de alumnos como de equipos de trabajo.

Barassi centró su exposición en “cómo aprovechar los cambios que nos están ocurriendo para hacer evolucionar la cultura en este cambio de época”. Según el CEO de Integrar RRHH, “lo único que no debemos cambiar tiene que ver con la identidad y los valores como factores de diferenciación y sostenibilidad institucional”. De acuerdo a su visión, “a futuro se va a hablar de simplicidad y de trabajo colaborativo, algo que debe ser estimulado desde el liderazgo”. En ese marco, dijo que para toda institución, “la unidad de medida siempre es el equipo: queremos saltar de lo individual a lo organizacional pero en el medio está el equipo”. Barassi también habló de las tres dimensiones del Liderazgo en Educación: con los alumnos, con los docentes, con los padres.

Por último, Nicolás Gimenez, CEO de la firma Blended, se preguntó cuáles serán las características de la escuela postpandemia. Al respecto, dijo que habrá clases pequeñas de 10 estudiantes aproximadamente, no se concurrirá a la escuela todos los días sino que habrá turnos y días alternados, habrá altos niveles de testeo, las escuelas abrirán y cerrarán periódicamente, no habrá transporte escolar, y no habrá asistencia obligatoria, entre otras transformaciones posibles.

Para ver la grabación, clic aquí.