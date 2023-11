Dermaglós amplía su familia y las experiencias

Con el respaldo de Laboratorios Andrómaco, Dermaglós, suma a su amplia propuesta de protectores solares el nuevo Efecto Seco FPS 50. De cara al verano, la marca la amplía la experiencia de los consumidores con la etiqueta: su tecnología permite que la arena no se pegue al cuerpo y es resistente al agua.

El mismo, está especialmente formulado para proteger contra las radiaciones UVA y UVB, con una textura liviana y de absorción inmediata. Este protector solar FPS50 efecto seco hidrata sin dejar residuo oleoso, brindando suavidad y tersura a la piel.

Está testeado dermatológica y oftalmológicamente, es hipoalergénico, no comedogénico y no contiene parabenos. Además, es “sin TACC” y no está testeado en animales. Su presentación es en pomo por 180 gramos.

Sus principales componentes son:

Filtros Solares: Posee una combinación de filtros seleccionados que protege efectivamente a la piel en un rango ultravioleta de amplio espectro (UVB y UVA). De esta manera, disminuye el daño celular generado por las radiaciones, para prevenir el fotoenvejecimiento prematuro (aparición de arrugas finas, manchas, entre otros).

Sílica: Mejora la sensorialidad del producto al reducir la oleosidad, otorgando un sutil efecto seco.

Alantoína: Es un regenerador de la piel, dado que estimula la proliferación celular y la rápida epitelización en zonas de la piel superficialmente lesionadas o expuestas a agresiones ambientales. Además, brinda una sensación suave y tersa a la piel.

Vitamina E Acetato: Funciona como antioxidante, anti-radicales libres, y reduce el daño celular. Así como los filtros solares, también colabora en la prevención del envejecimiento prematuro de la piel. Atenúa las reacciones de eritema y prurito, disminuyendo la intensidad y duración de la inflamación por fotoexposición.

Glicerina: es un potente hidratante dado que posee la propiedad de atraer y retener agua.

“El nuevo FPS 50 Efecto Seco Corporal cuenta con importantes ventajas, tiene una textura ideal para aplicar en piel grasa y en pacientes con acné (en escote y dorso a los que les incomodaría aplicar un protector con residuo oleoso en la zona comprometida). También sus características hacen que no deje la sensación cremosa, o brillante, o de “película pegajosa” que pueden tener otros protectores solares. Es ligero, de rápida absorción y de muy fácil aplicación, por lo que puede resultar muy amigable para quienes sean más reticentes a la hora de utilizar o reaplicar el protector solar”, señaló María Inés Hernández, médica dermatóloga.

Y añadió: “Por otro lado, tiene la textura adecuada para quienes hacen actividades al aire libre, ya que es resistente al agua (y al sudor), y otorga una protección más eficaz durante la actividad. La elección del protector solar puede adaptarse tanto a las necesidades de cada piel como al estilo de vida del usuario; de esta forma, podremos brindar una correcta protección para prevenir el daño causado por la radiación UV”.