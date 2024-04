Conociendo nuevos talentos

Entrevista a Iván Benítez, Software Developer de Teleprom

Tiempo atrás nuestra audiencia conoció en la voz de la responsable de Talentos, que el foco interno de Teleprom está puesto en la captación, desarrollo y retención de sus Talentos jóvenes. Contanos sobre tu recorrido tanto personal como profesional.

Soy Licenciado en Ciencias de la Computación, desde pequeño apasionado por la programación, una disciplina que me introdujo mi padre Raúl Benitez. Él también fue parte de Teleprom, con más de 20 años en la empresa, y fue quien me impulsó a sumarme al equipo a mis 18 años, realizando mis primeras tareas en el área de Soporte IT.

A los 14 años, desarrollé mi primer software para automatizar el control de un telescopio ecuatorial, permitiendo tomar fotos de cuerpos celestes como galaxias, nebulosas, planetas y otros astros. A los 18 comencé mi carrera universitaria, desarrollando aún más esta pasión por la programación y profesionalizandome en el estudio de varios campos de la computación, como son el Machine Learning, conceptos avanzados de programación, computación de alto desempeño y el desarrollo de software crítico. Actualmente llevo 7 años trabajando en Teleprom, buscando aportar mis conocimientos y experiencias a la industria.

¿Cuál es tu responsabilidad actual en Teleprom?

Actualmente soy Líder Técnico del Área de Investigación y Desarrollo. Dentro de mis responsabilidades se encuentra impulsar y acompañar al equipo en las distintas etapas de desarrollo de software. Las tareas que lidero junto a mi compañero Agustín Ordoñez abarcan desde la interpretación de la necesidad de un cliente hasta la puesta en producción de la solución, incluyendo el análisis funcional, análisis técnico, desarrollo, revisión, control de calidad y deploy.

Soy una persona muy curiosa y que continuamente busco nuevos desafíos por lo que también dentro de mis responsabilidades se encuentra la investigación de nuevas tecnologías que se puedan aplicar al negocio.

¿Qué te motiva más de tu trabajo diario?

Me motiva estar asumiendo nuevos desafíos a diario, potenciar y acompañar al equipo para lograr que esas ideas que surgen se conviertan en productos reales que solucionen las necesidades de nuestros clientes. Trabajar con pares con los cuales uno puede aprender y superarse en un entorno de profesionalismo y calidez humana, sin dudas también son aspectos fundamentales en la motivación diaria y sentido de pertenencia.

¿Cómo lográs conocer y entender las necesidades de los Clientes de Teleprom?

En Teleprom tenemos una cultura de trabajo interdisciplinario donde mi rol está en constante comunicación con el equipo comercial y de producto, existe una gran fluidez para entender las necesidades y pensar soluciones. Periódicamente nos reunimos con los responsables de los proyectos para evitar que exista una brecha entre el accionar de cada equipo. Trabajamos todos bajo una misma visión para motorizar estrategias que redunden siempre en un mejor servicio.

¿Qué podés adelantarnos sobre el roadmap a futuro?

En Teleprom estamos constantemente pensando innovaciones para adelantarnos a los cambios de la industria, un contexto muy dinámico que requiere agilidad y previsión de los nuevos entornos y tendencias tecnológicas. Algunas iniciativas en las que estamos y vamos a seguir trabajando son:

Implementar en nuestra plataforma nuevos canales como son: Canal de audio en WhatsApp, RCS, Telegram y otros canales que puedan surgir.

Continuar agregando valor a los canales actuales a través de modelos de inteligencia artificial que permitan agilizar procesos en las industrias que participamos.

Diseñar herramientas inteligentes para la detección preventiva de fraude en tiempo real en canales digitales.

Tableros de data analysis que permitan a los clientes entender la información y tomar las mejores decisiones por cada canal en tiempo real.

