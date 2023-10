Con una inversión de $ 73 millones, Carpas beduinas Tentickle se expande en Latam

Tentickle Argentina, la empresa creada en 2011 para el alquiler y venta de carpas beduinas para eventos, anuncia el inicio de sus operaciones en Costa Rica. La misma se suma a su presencia previa en Punta del Este (Uruguay) y a las seis oficinas que tiene en nuestro país.

La inversión, de USD 100.000 (equivalente a $73 millones), estuvo destinada a la compra de carpas y start up del negocio y las operaciones Costa Rica, donde ya se realizaron los primeros eventos con carpas beduinas Tentickle.

Como parte de un plan de expansión regional, la marca se encuentra preparando su próximo desembarco en Bogotá, Colombia, mientras que, entre los planes cercanos, figuran aperturas en México y Ecuador para el año entrante.

En Argentina, por su parte, la empresa tiene oficinas, a través de representaciones propias o sociedades, en Buenos Aires, Mendoza, Bariloche, Tucumán, Córdoba y Mar del Plata, lo que le permite brindar el servicio en todo el país.

Rugby y pandemia

Tentickle Argentina es una empresa creada por Pablo Goldstein, un emprendedor que conoció este tipo de carpas en 2010 y aprovechó un viaje a Sudáfrica, donde fue para especializarse como entrenador de rugby, para conocer la fábrica y reunirse con el dueño de la compañía.

A partir de su fundación, en 2011, la empresa tuvo un crecimiento progresivo, que le permitió llegar a las 56 carpas propias y 633 eventos contratados en 2019 (en todo el país), año en el que, por la crisis del covid, se dio un parate total de las actividades.

Con la apertura post pandemia, se dio una evolución exponencial de la cantidad de eventos, llegando a realizarse hasta 18 por semana.

“La idea de las representaciones, en Argentina, nació en el año 2016, debido a la alta demanda de lugares fuera de la provincia de Buenos Aires, donde llegar con el producto era muy costoso para el cliente. Nos pusimos a pensar cómo podíamos hacer para escalar, expandir la marca y proveer el servicio, evitando los costos logísticos que implicaba ir a lugares como Cafayate, Villa La Angostura, etc. De esa manera concretamos las primeras representaciones en Tucumán y Bariloche, en el año 2017”, señaló Pablo Goldstein.

En cuanto al crecimiento regional, detalló: “Desde el 2021 venimos trabajando para lograr la expansión a otros países y, tras las experiencias positivas de Argentina, hoy ya nos sentimos preparados para poder trasladar todo el know how adquirido a otros lugares. En la mayoría de países de Latinoamérica no existe este tipo de carpas ni hay gran innovación en el rubro, mientras que, al igual que en Argentina, después de la pandemia los eventos outdoor crecieron fuertemente y, por último, el clima está cambiando a nivel mundial, lo que hace que se requieran carpas en lugares donde previamente no era necesario”.

Glamour y tecnología

Las carpas beduinas Tentickle, las primeras de ese estilo que llegaron a la Argentina, le agregaron glamour a los espacios para eventos outdoor. Es una renovación estética frente a la clásica carpa y además ofrece múltiples opciones visuales y funcionales, velocidad superior de armado y desarmado, menor volumen y peso para traslado y depósito, variedad de tamaños y colores (en Argentina ya se pueden conseguir 6) y adaptabilidad para todo tipo de climas.

Las carpas beduinas Tentickle son utilizadas en eventos sociales y corporativos. Entre otros, Lollapalooza Argentina, recitales de Hernán Cattáneo y ferias Masticar y Bocas Abiertas. Entre los eventos corporativos, las eligieron marcas como Adidas, Movistar, Burger King y Rolex, entre otras.