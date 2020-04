Cómo tener tu negocio online en menos de 20 días

VTEX, la plataforma de comercio unificado de América Latina que presta servicios a marcas y retailers en 28 países y en Argentina atiende a Jumbo, DÍA, Walmart, Farmacity y FarmaOnline, entre otras, cuenta con un servicio basado en SaaS (Software como Servicio) que ofrece una infraestructura elástica que permite absorber hasta un 500% de demanda el mismo día, manteniendo los sitios 100% operacionales.

Según un informe de Kantar Argentina* de la División Insights, “El contexto pandemia abrió la puerta a la experiencia de compra online: 1 de cada 3 e- shoppers probaron este canal por primera vez, y el 50% de ellos declara haber tenido una muy buena/ buena experiencia vs 71% de los más experimentados en el e-commerce. Este primer paso marca un inicio de hábito: el 73% de los debutantes en el canal online, piensan que seguirán comprando de manera digital en el futuro. El eCommerce pasa de ser una comodidad a una necesidad en este contexto.

Las empresas comprenden esta situación, y vuelcan sus ofertas al e-commerce, desde productos de primera necesidad, hasta un contundente servicio de delivery sin cargo. Los shoppers se enfrentan a una tentación de probar la compra online de nuevas categorías, como así también se animan a experimentarlo por primera vez, empujados por un contexto no solo de comodidad, sino también de seguridad y para las empresas, se abre la posibilidad de ofrecer nuevas categorías, nuevos servicios e innovadores espacios para navegar y comprar”.

Darío Schilman, Country Manager de VTEX para Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, puntualizó que “Lo que vemos en esta coyuntura es que muchas empresas están aún en shock, sin capacidad de toma de decisión respecto de activar o no el canal digital. El canal digital dejó de ser una opción para pasar a ser una necesidad, tanto de los consumidores como de las empresas” y continua: “La clave es contar con una solución desde la cual poder atender los canales de eCommerce, Marketplaces, televentas. Todo lo que una empresa de retail, sin importar el vertical, requiere para sobrevivir en los tiempos que corren”.

En este sentido, VTEX cuenta con una plataforma de eCommerce con más de 20 años de experiencia en el mercado global, regional y local, que atiende a las principales marcas de retail del país, para que rápidamente cualquier empresa pueda tener su tienda online en menos de 20 días. Dependiendo de la capacidad y la madurez de cada compañía, cuentan con soluciones donde la propia empresa se hace cargo de toda la operación o soluciones fullcommerce 360 en donde la empresa terceriza en un proveedor la gestión integral del negocio mientras hace su curva de aprendizaje.

A la hora de implementar un eCommerce, las empresas se encuentran con una primera gran decisión que es el modelo de tecnología a adoptar. la tecnología SaaS, fácilmente escalable, es la mejor opción por varios motivos:

1. Presupuesto. La tecnología SaaS se basa en una suscripción, lo que significa que su empresa pagará una tarifa de suscripción continua, generalmente asociado a una comisión por venta. El objetivo del SaaS siempre será que el negocio venda más para recibir mejores comisiones; es decir, un formato win-win. Por ello, la solución estará siempre actualizada y con todas las funcionalidades disponibles para su uso.

2. Soporte y Mantenimiento. el modelo SaaS alivia el estrés de los departamentos de TI al recaer 100% en el proveedor SaaS la responsabilidad de la tecnología. El monitoreo se realiza 24/7/365 con controles de seguridad mucho más fuertes, pensados a escala global para atender a la red de clientes.

3. Implementación. Al SaaS se accede a través de Internet, en lugar de tenerlo instalado y mantenido a través de servidores y data centers de la compañía (locales).

4. Escalabilidad. El lema “shift to the cloud” es tendencia desde hace unos años. En los modelos en la nube o SaaS, la tecnología está disponible para ser usada y no requiere de gastos extra. Hoy, con una misma aplicación se puede vender online, ser un marketplace con múltiples sellers, brindar apoyo y soporte a un equipo de televentas o incluso transaccionar desde un punto de venta físico, sin importar si se generan picos de tráfico. Eso es la escalabilidad: tranquilidad a la hora de recibir tráfico (usuarios) y la posibilidad de adoptar un modelo de Unified Commerce, con la información pormenorizada de todos los clientes, stock, catálogo y precio, al alcance de conexión WiFi o 4G.

VTEX es un referente en Retail eCommerce en la región: su plataforma es utilizada por el 40% de las marcas mejor valuadas del mundo y provee a clientes globales corporativos como Sony, Walmart, Whirlpool, Coca Cola, Lancôme, AVON y LEGO, entre otras. la empresa opera en 28 países y cuenta con más de 3000 tiendas virtuales a nivel global.

En Argentina, VTEX ha desarrollado las plataformas de Digital Commerce para las principales empresas de Retail del país representando el 20% del eCommerce B2C Retail en Argentina. Hoy cuentan con más de 120 tiendas online, entre las que se destacan: Frávega, Personal, Sportline, Sarkany, Walmart, Dexter, Whirlpool, Stock Center, Jumbo, XL, Sony, Prestigio, StyleWatch, Viamo, Blaisten, Koxis, El Mundo del Juguete, Bangho, Arredo, Supermercados DIA y Farmacity, entre otras.