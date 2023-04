Cómo pueden las PYMES aumentar la demanda

El 95% de la economía de la Argentina pertenece a las PYMES las cuales generan más del 65% de los puestos de trabajo. A pesar de que las empresas tecnológicas no sufren tanto los vaivenes de la economía, deben manejar presupuestos acotados, correr contra reloj y contar con una financiación adecuada para impulsar nuevos proyectos.

Demanda IT: cómo atraer clientes y prospectos para empresas tech es el primer libro de Marketing de generación de demanda para empresas del rubro IT. Escrito por Carolina Bandoli que es especialista en este segmento con un sólido background en el mercado, cubre un espacio clave ante la necesidad de las empresas TIC por armar un plan de generación de demanda y llamar la atención de potenciales nuevos clientes.

“Por lo general las empresas de IT han crecido más por impulso de los requerimientos de sus clientes o potenciales prospectos, que por la propia generación de oportunidades” afirma en el prólogo Carlos Pallotti, referente y especialista en desarrollo tecnológico. “Y esto lleva a no vislumbrar la importancia de contar con un plan de marketing, que los haga ir hacia donde deberían y no donde los vientos los han llevado. Pocas veces se habla de cómo generar demanda” explica el fundador de la Fundación Sadosky.

En esta obra, Bandoli condensa su experiencia por más de 20 años en marketing para mejorar las estrategias de las empresas tecnológicas para generar demanda, sin importar el punto donde se encuentren hoy. La autora conoce en profundidad la problemática de las PyMes de IT en el contexto argentino y es fundadora del Polo de empresas de Software de la Ciudad de Buenos Aires.

A lo largo de los capítulos como “Salir de pesca y clasificación de los peces”, “Lo que no se ve, no se vende”, “Plan de Generación de Demanda”, “Como es el comprador Tech” y “El embudo de ventas”, entre otros, la autora entrega numerosas tácticas para entrenar y consejos sostenidos en el tiempo que lleva a alcanzar los objetivos de alta productividad y eficiencia al contar con el conocimiento necesario.

Algunos Tips para lograrlo:

Planificar las acciones de marketing para evitar la improvisación

Comprender correctamente el público de cada solución para responder a sus necesidades con mayor precisión

Combinar adecuadamente las tácticas de marketing para que se potencien y entreguen mejores resultados

Ejemplos de empresas exitosas:

Trabajamos con Braycom, Globalgate, AITIC, Giux, Mastersoft, Gaci, Soluciones Informáticas Globales, CyT comunicaciones, Nubi2Go, y muchas más.

“Generar demanda es de por sí una actividad desafiante, más en tiempos de incertidumbre y Carolina Bandoli la conoce por experiencia propia. Demanda IT para empresas Tech es un libro con herramientas indispensables para empresas de la industria IT”, afirma Palloti.