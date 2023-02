Bigbox cerró el 2022 con más de 700 mil experiencias vendidas

En el cierre del 2022, Bigbox, la empresa en regalos de experiencias que nació en Argentina, celebró un crecimiento de más del 50% de regalos vendidos a nivel global, alcanzando las 700 mil experiencias vendidas.

De cara a un 2023 que se prevé desafiante, la compañía apuesta a seguir expandiéndose y sumar nuevos territorios a sus ya existentes operaciones en Argentina, Chile, Perú, México, Uruguay y España. Los proyectos incluyen el desembarco en otros países y nuevos lanzamientos.

Con campañas súper exitosas, como “Perdón Navidad, este año estamos en otra”, y novedosos regalos entre los que se destacó “Noches Insólitas”, la firma consiguió un crecimiento comercial no solo a través de las ventas en su sitio web, donde concreta la mitad de sus transacciones, sino también gracias a las aperturas de nuevas tiendas físicas en shoppings.

Además, en este período llegaron a más de 3500 clientes corporativos activos, lo que supone un 40% más respecto al cierre del 2021, y convierte a Bigbox en la opción más elegida por las empresas para sus programas de incentivos y beneficios.

Cabe destacar que, dentro de sus casos de éxito, una de sus cuentas ha superado los 800 mil dólares de facturación, más de 10 superan los 100.000 dólares y más de 50 los 20.000 dólares.

“Estamos felices de haber superado nuestros niveles prepandemia siendo la opción número 1 de las compañías que quieren recompensar a sus empleados de alguna forma”, cuenta André Parisier, CEO de Bigbox, y agrega orgulloso que “ya contamos con un equipo de más de 200 personas a nivel global con 50 profesionales en tecnología para nuestros propios desarrollos”.

La empresa suma cada vez más prestadores a su plataforma para renovar su portfolio de experiencias permanentemente. En Argentina se destacan varias incorporaciones en el rubro de “Gastronomía”, como St. Regis, Gioia Cocina Botánica, Marti, Mercado de Liniers, La Reve, Rufino, Presidente Bar, Piegari, Batacazo/Oy Vey/Los Platitos (Manduca), Yermo – Herbarium, entre otros.

La firma también agregó novedades dentro de Bienestar (Leo Leiva, Maggie Style, Estudio Wonder), Aventura (Perú Beach, Altitude Trampoline Park, Winter Park, Growild, Leviatán Gaming, y más), y Estadías (Río Manso Camp, SLS Puerto Madero, Intercontinental Buenos Aires, Be Jardín Escondido By Coppola, etc).

Bigbox cuenta con una plataforma de incentivos y, desde que la lanzaron formalmente en 2021, tienen más de 30 plataformas vendidas en LATAM. “Buscamos ser una solución para las empresas. Nuestra herramienta digital permite asignar puntos a los colaboradores para que luego cambien por experiencias. Además, logra centralizar en una única plataforma los sistemas de premiación y fidelización de las distintas áreas de las compañías”, detalla Parisier.