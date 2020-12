Baufest presentó sus “Principios de tecnología centrada en las personas”

Baufest, consultora internacional dedicada a evolucionar los negocios de las empresas a través de la tecnología y la transformación cultural, presentó sus “Principios de tecnología centrada en las personas”. Los mismos servirán como guía para llevar adelante los proyectos y prácticas que encare la compañía en el proceso de desarrollo de software y consultoría que realice con sus clientes.

Esta idea formaba parte de las discusiones entre los socios y directivos de la compañía y el proceso para pensar, delinear y elaborar estos principios comenzó con un taller colectivo el 5 de diciembre de 2019, en el que participaron colaboradores de Baufest.

Para ayudar a la reflexión se convocó a Valentín Muro, filósofo especializado en temas de tecnología e Inteligencia Artificial, y a Mariana Varela, una de las cofundadoras de la organización Chicas en Tecnología. Las conclusiones a las que se llegaron se volcaron en una versión preliminar para luego validar los principales puntos a través de un trabajo colectivo.

De esta manera se abrió una instancia de comentarios y opiniones para ampliar la mirada y se invitó a otros usuarios a completar un formulario anónimo para obtener respuestas libres y honestas.

“Nuestros ‘Principios de tecnología centrada en las personas’ tienen una visión colectiva que consideró ‘por qué, cómo y qué hacemos’. En cada uno de estos ejes establecimos una postura clara que servirán de guía para llevar adelante nuestros proyectos y prácticas. Una buena declaración de principios debe mantenerse vigente en el tiempo, más allá de los temas de coyuntura, por eso co-creamos estos lineamientos para que siempre estén actualizados”, comentó Ángel Pérez Puletti, CEO de Baufest.

La presentación de los principios

Baufest invitó a Maëlle Gavet, quien recientemente publicó el libro Trampled by Unicorns- Big Tech’s Empathy Problem and How to Fix It (“Pisoteado por unicornios: el problema de empatía de grandes tecnológicas y cómo solucionarlo”). Gavet es una ejecutiva en el rubro de la tecnología desde hace muchos años, fue CEO de Ozon, el sitio de comercio electrónico más grande de Rusia, y ocupó posiciones directivas en Compass y Priceline Group. En su presentación “No necesitamos menos tecnología, necesitamos más tecnología empática”, compartió su punto de vista sobre este concepto que es dejado de lado y hay que recuperar.

Por su parte, Valentín Muro, quien colaboró en el proceso de creación, aportó su visión para reflexionar sobre el rol que tiene la tecnología en nuestras vidas. “Si la tecnología conduce al cambio y el cambio no es neutral, entonces la tecnología no es neutral. Tenemos una responsabilidad frente a lo que traemos al mundo. Es necesario un compromiso ético, con responsabilidades claras para el desarrollo de tecnología centrada en las personas”, concluyó Muro.

“Las tecnologías y soluciones de software evolucionan y revolucionan de manera acelerada el mundo en el que vivimos. Esta velocidad de cambio impacta directamente en las personas y en su vida cotidiana, muchas veces de manera positiva, pero también negativamente. Estamos convencidos de que la evolución de las tecnologías de software nos ofrece enormes oportunidades y nos plantea desafíos concretos –como la seguridad de la información, la privacidad, la dependencia y el aislamiento– que debemos abordar de manera consciente”, explicó Pérez Puletti.

Para conocer y leer en profundidad sobre cada uno de estos principios se puede descargar el archivo desde este enlace.