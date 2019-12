Argentina: en el ránking LATAM de países con más empresas fintech

Con la participación de más de 800 profesionales, la Cámara Argentina de Fintech realizó “Argentina Fintech Forum 2019” y reunió a los principales referentes de una de las industrias más pujantes de la economía del país.

La propuesta de paneles y speakers recorrió un abanico amplio de temáticas, con una mirada transversal a todos los verticales que componen el ecosistema fintech.

En el panel dedicado al perfil del usuario, coordinado por el periodista Santiago Bulat, se analizaron necesidades, comportamientos y demandas de los clientes que se acercan al universo fintech. Participaron del mismo Salvador Calogero (Country Manager en 4finance), Paula Premrou (Presidente de Portfolio Personal), Andrea Arrébola (Directora Comercial en Ualá) y Ezequiel Weisstaub (CEO & CO-founder de Credicuotas). Si bien cada uno trabaja con perfiles de clientes diferentes, todos coincidieron en el fuerte impacto que tiene la tecnología en estos negocios y en la experiencia satisfactoria al usuario, basada en la confianza, como clave para lograr que repita y recomiende los servicios. Afirmaron que hay que trabajar no solo en los productos, sino también en conceptos financieros que promuevan el ahorro y la inversión de largo plazo. Indicaron que en un mercado en el que préstamo representa sólo el 3% del PBI, hay un enorme potencial de crecimiento para todos los jugadores del sector, acordaron.

El segundo panel analizó el ecosistema fintech de Argentina. Moderado por el periodista Pablo Wende, contó con la presencia de Matías Friedberg (Co founder de Ixpandit y quien lidera la vinculación entre la Cámara y el sector académico), Ignacio Carballo (Docente e investigador de UCA, UBA y Universidad Austral) y Gabriel Bizama (Director Nacional de Inclusión Financiera del Ministerio de Hacienda de la Nación Argentina). A pesar del reconocimiento común de las complejidades de la realidad nacional, todos coincidieron en que la tendencia de fondo, una industria creciendo casi al 70% en el último año, es un incentivo enorme para seguir tomando riesgos. Estos resultados muestran que el camino tomado para el desarrollo de la industria fue el correcto y que si todos los sectores trabajan en conjunto, de la mano de tecnología, hay una enorme oportunidad por delante, en un país en el cual aún el 70% de las operaciones de compra y venta se realizan en efectivo. El desafío es fomentar el uso y la aceptación de todos los medios de pagos digitales, logrando una estructura de pagos abierta, más incentivos y mayor aceptación por parte de los comercios.

En relación a las tecnologías que están potenciando la industria fintech, Sebastián Stranieri (CEO & founder de VU), Matías Brustein Macri (Software Development Manager de Wenance) Ezequiel Guilleron (CTO & Co-founder de Afluenta) y Alfonso Amat (Startup Business Development Manager de Amazon Web Services) conversaron, con la moderación de la periodista Debora Slotnisky, sobre cómo la tecnología tiene que estar al servicio de resolver necesidades del cliente. Identificarlas ayuda a personalizar la experiencia. También conversaron sobre la importancia de apostar a la creación de valor dentro del espacio de trabajo, para que los jóvenes colaboradores se sientan motivados a formar de proyectos con impacto y relevancia.

Driss Temsamani (Regional Head of digital Channels & Enterprise Banking de Citi) realizó una presentación con información destacada. Comentó que es la primera vez que Latam supera a India y China en la inversión en fintech, alcanzando los 480 millones de dólares. Esto se debe al capital creativo de la región y a una ventaja competitiva respecto de los costos del mercado asiático y europeo. Existen enormes oportunidades para la región, con ecosistemas muy motivados desde el sector público y el sector privado para lograr una mayor digitalización del dinero. Concluyó que si bien la tecnología es un factor necesario, no es suficiente. Hace falta un cambio cultural que implica no solo disponer de las herramientas para lograr dicha digitalización sino también lograr un mayor uso para permitir que las mismas escalen.

Luego Driss se sumó al panel moderado por el periodista Alejandro D`Agostino en el que participaron además Juan Pablo Bruzzo (Presidente de la Cámara Argentina de Fintech) y Andrés Meta (CEO de Grupo BIND) para analizar qué está pasando en Argentina y el mundo en la relación fintech y bancos. Coincidieron en que es estéril plantear un conflicto entre ambos, con un panorama con tantos desafíos por delante. La pregunta no debería ser bancos o fintech, sino cómo hacer para lograr un ecosistema más grande. Hay competencia y hay cooperación. Pero lo importante es que al usuario no le interesa mucho quién y cómo le prestan un servicio, sino la experiencia y la satisfacción de su propia necesidad.

Hernán Corral (CPO de Naranja X), Jonathan Stern (Bussines Development Senior Manger de Mercado Pago), Gregorio Trimarco (Master Development Manager en Mastercard) y Hernán Olivieri (CEO y co founder de Pagos Pyme) analizaron en profundidad el universo de los pagos digitales. En un escenario en el que el uso de efectivo es aún muy alto, hay un camino enorme por recorrer, en el que es clave promover este cambio cultural a través de incentivos claros y sostenidos. Si bien el parque de posnets se cuadruplicó en los últimos 4 años, el desafío hoy es llegar al interior del país, para lograr mayor capilaridad.

El panel sobre rol del venture capital en el desarrollo del sector reunió a Friedhelm Schmitt (CEO y founder de Fincite Ventures), Gabriela Macagni (Directora Corporate VC de Grupo Supervielle) y Juan Manuel Giner González (Director ejecutivo de ARCAP). Las inversiones en venture capital crecieron de 500 millones de dólares en 2016 a 2600 millones en 2019, principalmente en fintech, lo cual es un indicador contundente del interés que el sector despierta en los inversores.

El panorama regional fue analizado por Ingrid Barth (Directora Ejecutiva de AbFintechs), Edwin Zácipa (Director Ejecutivo de Colombia Fintech), Ángel Sierra (Director Ejecutivo de FinteChile) y Mariano Biocca (Coordinador General de la Cámara Argentina de Fintech), que coincidieron en que el problema de Latam no es la bancarización sino el uso eficiente de los productos financieros. En Brasil, la llegada de openbanking va a impactar muy positivamente en el sistema general y en el sector fintech en particular. En el caso de Chile, se avecinan grandes cambios en la transferencia de riqueza del país, por lo cual será necesario trabajar en la capilaridad y en la eficiencia del sistema, escenario muy propicio para las empresas fintech. Colombia cuenta con un mercado enorme y estratégico, de 50 millones de personas en el que el 76% ya utiliza servicios fintech.

Alejo Macaya, gerente de desarrollo financiero del BCRA, repasó todos los avances realizados para promover el uso de tecnología, como la apertura y el cierre remoto de cuentas, los documentos digitales, el uso extendido de firma electrónica y digital. En cuanto a la regulación y sus efectos en el sistema de pagos destacó las transferencias electrónicas de fondos gratuitas y online, la creación del alias CVU y alias CBU y el establecimiento de código QR para pago. Entre los temas a desarrollar a futuro, identificó, entre otros, la banca abierta u open banking, la portabilidad bancaria y los criptoactivos.

Helena Estrada (Directora de CEDEM) conversó con Ingrid Barth y Hanna Schiuma (Partner y CBDO de Prack Asset Managment y quien lidera las iniciativas de Diversidad e Inclusión en la Cámara) acerca del rol de la mujer en la industria fintech. Hubo consenso respecto de varios temas de género aún pendientes, como la necesidad de equiparar las oportunidades y los ingresos a través de políticas activas por parte de las empresas. En el contexto del evento, se firmó una declaración de apoyo de las y los líderes de la Cámara Argentina de Fintech a iniciativas para la igualdad de género, específicamente el programa ganar-ganar de ONU Mujeres

“Estamos felices con los resultados del foro. Por el éxito de convocatoria, la calidad de los paneles y speakers, el inmejorable espacio de networking que se genera. Se trata de un espacio necesario para fortalecer el ecosistema de cara a un futuro próximo en el que auguramos un crecimiento sostenido del sector”, sostuvo Juan Pablo Bruzzo, presidente de la Cámara Argentina de Fintech.

Fuente: Cámara Argentina de Fintech.