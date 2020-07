AppsFlyer presenta Zero, software y API gratuitos para que las marcas hagan crecer sus negocios

AppsFlyer, empresa dedicada a la atribución móvil y análisis de datos, presentó Zero, un paquete que es parte de su Iniciativa de Marketing Zero Presupuesto, enfocado a marketers de aplicaciones móviles, a quienes ofrece herramientas de deep linking y engagement de aplicaciones, para potenciar su crecimiento y aprovechar su estrategia de medios propios y obtenidos, sin costo de manera permanente.



En Zero, AppsFlyer incluye robustas herramientas de engagement de forma gratuita: tecnología de enlace profundo OneLink, un recorrido fluido para el usuario de web a app y de social media a app, banners inteligentes, referencias e invitaciones a usuarios, SMS y códigos QR, promociones cruzadas y más.



“Ahora más que nunca, las empresas necesitan operar con una mentalidad de Marketing de Presupuesto Cero”, dijo Oren Kaniel, cofundador y CEO de AppsFlyer. “COVID-19 nos obligó a todos a repensar nuestras estrategias de marketing y volver a lo básico. Las empresas deben centrarse en tener una gran experiencia de producto e integración, y aprovechar sus recursos más importantes: medios de comunicación propios, sitio web, redes sociales y base de usuarios. Este es el momento para que las marcas se vuelven creativas y hagan crecer su negocio sin costo. Estamos orgullosos de dar a los gerentes de productos y desarrolladores de aplicaciones nuestra tecnología de forma gratuita, así como las APIs abiertas que pueden usar para deleitar e interactuar con sus clientes nuevos y existentes”. Agrega.



Los nuevos clientes pueden crear fácilmente una cuenta gratuita y empezar a aprovechar el paquete Zero en cuestión de minutos, sin proporcionar información de pago ni una integración de SDK. Como parte de la amplia oferta de AppsFlyer, Zero incluye herramientas de software y API sin costo que todo marketer, gerente de producto y desarrollador necesita para ayudar a mejorar la experiencia del usuario y la adquisición sin presupuesto publicitario.