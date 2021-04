App Tracking Transparency de Apple: preocupación de usuarios

AppsFlyer, firma especializada en atribución móvil y análisis de datos, y la Mobile Marketing Association (MMA), publicaron el reporte ¨Datos Personales, Privacidad y Smartphones: El consumidor cauteloso¨.

El estudio propone entender cómo están reaccionando los usuarios de iOS con la nueva política de App Tracking Transparency (ATT) de Apple y ayudar a los marketers a prepararse ante el desuso de los IDFA (identificadores para anunciantes).

Principales hallazgos del estudio son:

El nivel de preocupación sobre el uso de los datos aumenta con la edad: El 38% de las personas mayores de 65 años declararon estar “extremadamente preocupados” sobre el uso de datos personales en línea por parte de las empresas, mientras que el 41% de la población de entre 18 a 24 años se declararon “moderadamente preocupados”.

Usan la tecnología para proteger su información: el 47% de los usuarios de smartphones usan los bloqueadores de anuncios, mientras que un 35% extensiones del navegador. Estas cifras aumentan entre los más jóvenes: el 54% de los usuarios de 25 a 34 años utilizan bloqueadores de anuncios y el 49% extensiones de navegador.

El usuario desconoce cómo las compañías usan sus datos y considera que las grandes tecnológicas deben educar a los consumidores: 39% reconoce que sus datos tiene un valor comercial, mientras que solo el 14% considera que su información sirve para mejorar su experiencia con contenido relevante. Poco más de la mitad (54%) dice que tiene la información necesaria para tomar una decisión sobre permitir o no los identificadores para anunciantes, pero ese número disminuye con la edad, sólo el 37% de los mayores de 65 años está de acuerdo con esta declaración. Sobre la responsabilidad de educar a los consumidores en cuanto al uso de datos online, más de la mitad de los encuestados (53%) dicen que las empresas como Apple, Google y Facebook juegan el papel más importante, incluso más que los medios, desarrolladores de aplicaciones y anunciantes.

La mayoría de los usuarios de teléfonos inteligentes entienden que el contenido no es gratuito y que se paga con la publicidad y el uso de datos: Sin embargo, hay una marcada diferencia en la disposición y los tipos de contenido a pagar. Los adolescentes son los más dispuestos a pagar por la música, mientras que los millennials son más propensos a pagar por el video.

No existe un solo enfoque sobre la privacidad y el uso de los datos: Aunque el 47% declaró no estar dispuesto a permitir que una app use sus datos a través del IDFA, también reconoce que está más abierto a permitir el seguimiento de “aplicaciones que necesitan rastrear para entregar contenido específico” (43% en general y 59% aquellos de entre 13 y 18 años), principalmente para las categorías de utilidades (como mapas y clima 38%) alimentos y envíos (30%) y viajes (24%).

“Aunque los usuarios de iOS en la región no sean la gran mayoría, tienen un alto valor para nuestro negocio; al mismo tiempo es muy probable que pronto Android se sume a estas medidas, por lo que ya estamos trabajando en nuevas estrategias e implementando nuevas soluciones para estar listos cuando surjan estos nuevos escenarios”. Así lo afirmó Stefano Alli Maccarani Palazzuoli, Marketing Science Lead en Rappi, en el webinar “Todo lo que necesitas saber sobre iOS14 y SK360” de AppsFlyer”.

Bernarda Mendelson, Customer Success Manager en AppsFlyer, explicó que “el año pasado Apple anunció que iba a cambiar su forma en que los usuarios dan consentimiento para compartir identificadores para anunciantes. Pero ya existía LAT (Limit ad tracking), es decir, los usuarios podían dejar de compartir información personal”, Y precisó: “La diferencia es que ahora las aplicaciones deben incluir un pop-up donde le preguntan al usuario si pueden usar sus datos o no. Cada elemento de la industria digital va a tener un rol que desempeñar para educar al usuario y ser transparente sobre el uso de datos: anunciantes, MMPs, Ad Networks y publishers. Tenemos que enfrentar este desafío en conjunto para encontrar las mejores soluciones”.

El reporte ¨Datos Personales, Privacidad y Smartphones: El consumidor cauteloso¨ puede consultarse en este link. https://www.appsflyer.com/mma-consumer-report-2021